Канделаки поразилась реакции чиновников на катастрофы

Журналист Тина Канделаки заявила, что ее поражает спонтанная реакция чиновников на любые катастрофы. Она считает, что во многих сферах имитация работы заменила процесс.

«Меня поражает спонтанная реакция чиновников на любые катастрофы. В срочном порядке перепроверяют все ТЦ. Рухнул бы самолет — перепроверяли бы самолеты. Сошел бы с рельсов поезд — поезда. Позвольте спросить: что надо проверить после проверки всех торговых центров, чтобы не произошло очередной катастрофы не из-за того, что это стечение обстоятельств или природный катаклизм, а потому что это элементарная халатность, разгильдяйство и непрофессионализм?», — написала журналист и продюсер Тина Канделаки в своем telegram-канале.

По ее словам, в России во многих сферах давно процесс имитации заменил саму работу и продолжает успешно ее заменять. Журналист считает, что все матери, кто сегодня смотрит телевизор или сидит в интернете, боятся за своих детей.

«Руководить регионом — значит отвечать за жизни людей 24/7 и их безопасность. Мне лично абсолютно все равно — уйдет или не уйдет Тулеев. Безвинно и заживо сгоревших детей его отставка не воскресит. А вот то, что молчать не стоит ни о чем, что происходит у вас в регионе, в городе, в селе, в подъезде — точно не стоит, потому что может оказаться слишком поздно. Нам себя спасать надо от своих же», — отметила Канделаки.

Кроме того, журналистка сообщила, что дом, где она живет, был сдан в эксплуатацию без противопожарной сигнализации и оповещения. Жильцы 10 лет требовали ее установления. Теперь сами и устанавливаем, из чего она сделала вывод, что все люди –заложники халатности.

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