Как соль с можжевельником деревню спасет

Москвичка Ольга Ягодина приехала в карельский поселок Кузема три года назад, загоревшись идеей возродить на побережье Белого моря древний промысел поморов — солеварение. Она взяла в аренду землю и построила на ней солеварню. А сейчас Ольга собирается привлечь в небольшой населенный пункт туристов и спасти его таким образом от исчезновения.

Солеварня Ольги Ягодиной находится на полуострове Луда Сеннуха. Он расположен между старинной деревней Поньгома и железнодорожной станцией Кузема. От карельской столицы до нее — девять часов на поезде. Летом к солеварне можно проехать на машине, а зимой приходится пробираться пешком по заваленному снегом Белому морю.

Поморка

"Когда приехала сюда, на меня местные смотрели как на сумасшедшую, а потом стали помогать", — рассказывает Ольга и, шагая, проваливается по пояс в блестящий на морозе снег.

Она говорит, что раньше по всему берегу Белого моря были солеварни, которые кормили Россию на протяжении нескольких веков. К примеру, свой соляной промысел был у Соловецкого монастыря. Цари даже занимали «соляные» деньги у монахов. «Почти год я ездила по архивам, музеям, изучала тему», — говорит Ягодина.

Солеварением, говорит Ольга, обычно занимались в холодное время года: с ноября по апрель. В это время Белое море укрыто льдом, и соленость воды увеличивается до 35%. Раньше поморы делали на берегу ямы, выкладывали их камнем, разжигали внутри огонь, ставили наполненную морской водой специальную сковороду — црен — и выпаривали воду. Беломорская соль называется поморкой.

"В октябре 2015 года мы построили солеварню и стали с подругой восстанавливать технологию добычи соли. Сначала ничего не получалось, но потом процесс пошел", — продолжает Ягодина.

В центре солеварни — в небольшом домике с черепичной крышей — кирпичная печь с жестяным цреном. Вместе с помощником Ольги, местным жителем Николаем Петровичем, идем на Белое море. Там массивным деревянным колом с железным шипом на конце — Ольга называет это пижней — ломаем лед, набираем в ведро воды, чтобы начать выпаривать из нее на огне «белое золото».

"Солеварение — процесс длительный. Самая большая «варя» (варка соли — прим. ТАСС ) у нас была трое суток. Соль выпаривается при 60−70 градусах, морская вода ни в коем случае не должна кипеть", — поясняет Ольга, а помещение тем временем заполняется густым паром.

Соль для текилы

За все время Ольга выпарила из воды Белого моря около 100 кг соли. Продукцию сертифицировала и стала представлять на выставках в России и за рубежом. В ассортименте традиционная поморка и ее смеси с карельскими ягодами и растениями.

"Мы делаем соль с можжевельником, брусникой, вороникой, рябиной, морошкой и голубикой. В 2016 году возили соль на конференцию Тerra Madre (итал. «мать-земля» — прим. ТАСС) в итальянский Турин, и в этом году, надеюсь, там будем. В 2017 году участвовали в фестивале еды в шведском городе Умео ", — говорит она.

Карельская соль, с гордостью продолжает Ягодина, включена в каталог традиционных продуктов питания международного объединения Slow Food International, продвигающего традиционное и богатое полезными веществами питание.

"Например, соль с можжевельником очень подходит к мясу. Гурманам-итальянцам понравилась наша соль с брусникой, которая идеальна для пресных сыров. Один из итальянцев сказал, что будет морошковую соль с текилой пробовать, так как она кислая и можно обойтись без лимона", — с удовольствием рассказывает о своих успехах Ольга, наливая чай из самовара.

Кресты памяти

Карелии москвичка не только варит соль. Вместе с кемским краеведческим музеем «Поморье» она занимается сохранением исторической памяти территории. Как рассказала директор музея Ирина Устин, есть предположение, что в XVII веке игумен Соловецкого монастыря Филипп установил на берегу Белого моря рядом с Поньгомой деревянный поклонный крест. Он не сохранился.

"Всегда поморы ставили на важных для себя местах такие кресты. Они служили как навигационные объекты. В 2015 году Ольга его восстановила", — говорит Ирина Устин.

Крест, установленный на берегу Белого моря, сделан по подобию того, что до 1934 года стоял на Соловках, говорит Ольга. Сохранилось его подробное описание. Правда, в высоту он не девять метров, а чуть меньше — шесть. Его вырезал из осины один из деревенских жителей Евгений Попенко, а освятил местный батюшка.

Кроме этого, рядом со станцией Кузема в годы репрессий располагался лагерный пункт Соловецкого монастыря, где жили, трудились и умирали узники ГУЛАГа. В память о них ничего не осталось. Старое кладбище заросло деревьями. Сколько на нем захоронено людей — неизвестно.

"Вместе с местными жителями мы установили на кладбище поминальный крест в память о тех, кто здесь похоронен. Отец Мефодий, наш благочинный, провел поминальную службу в день установки креста", — говорит Ольга Ягодина.

Точка для туристов

Ольга признается, что сначала хотела просто варить соль. Только позже она поняла, что возрожденный старинный промысел и уникальная по красоте природа Карелии помогут развивать туризм и, возможно, спасти деревню.

"Солеварня — это будущая точка притяжения туристов в Куземское поселение, где живут менее 300 человек. И если здесь не начать что-то делать, то оно исчезнет с карты", — рассказывает Ягодина.

Первых туристов она готовится принять уже этим летом. Гостям хозяйка предложит мастер-классы по солеварению, походы за карельскими ягодами, грибами, рыбалку. В перспективе — катание на снегоходах, кайтах, экскурсии до регионального заказника «Сыроватка», где растут вековые сосны и встречаются краснокнижные животные. «От Куземы до „Сыроватки“ всего 30 км по морю, там находится единственный в Карелии родильный дом белух — белых китов!» — говорит она.

Кроме этого, уточняет Ольга, через железнодорожную станцию Кузема за лето проходит более 5 тыс. туристов. Они сплавляются на рафтах и байдарках по бурным карельским рекам или останавливаются в палатках на берегу Белого моря.

"У территории огромный потенциал, но здесь нет ни хостела, ни гостиницы, ни кафе, то есть ничего, что способствовало бы развитию туризма. Мне бы очень хотелось найти инвестора — сумасшедшего, неравнодушного, который бы сказал: а давайте то, давайте это. Тут не нужны миллиарды рублей, здесь просто нужны руки, деньги и чтобы душа болела", — поясняет Ольга.

Денег, которые она зарабатывает на солеварении, хватает «только на поддержку штанов», говорит Ягодина, но если развить на территории туризм, то дело пойдет в гору. Кредиты в банках на строительство, например, хостела она не берет из-за больших процентных ставок и того, что ее бизнес причисляют к высокорискованному. Пока хостела нет, туристов предприниматель будет размещать в арендованных у местных жителей деревенских домах.

Пока Ольга рассказывала о проблемах развития туризма в деревне, в солеварню зашли жители Поньгомы Василий и Елена Кивечкины и сообщили, что покупают в рассрочку подержанный снегоход. Ольга, конечно, обрадовалась — будет на чем туристов по Белому морю зимой катать!