Продажа билетов по направлению «Москва-Рязань» стартовала на автовокзале «Южные ворота» 

От международного автовокзала начнут курсировать автобусы до Рязани. Информацию об этом опубликовали на сайте ГУП «Мосгортранс».
Согласно источнику, новые автобусные рейсы перевозчика ООО «Славянский экспресс» из Москвы до Рязани будут курсировать от международного автовокзала в Братееве ежедневно. Отправляться междугородние автобусы будут несколько раз в день: в 06:30, 12:30, 13:30, 19:45 и 21:15.
Прибытие автобусных рейсов будет осуществляться на автовокзал «Центральный» города Рязань по адресу: Московское шоссе, дом 31.
Ранее в кассах автовокзала «Южные ворота» стартовала продажа билетов в города Грозный, Ереван, Харьков, Ростов-на-Дону и Бишкек.