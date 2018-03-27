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Жители района спросили, насколько хорошо «Жилищник» обеспечен людьми и техникой
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Жители района спросили, насколько хорошо «Жилищник» обеспечен людьми и техникой 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
На встрече с главой управой жители района Новогиреево задали вопрос о том, в полном ли объёме укомплектован ГБУ «Жилищник» района Новогиреево людьми и техникой.
На этот вопрос ответил руководитель ГБУ «Жилищник» района Новогиреево Аслан Бердиев. По его словам, управляющая компания «Жилищник» полностью укомплектована всем необходимым.
В зимний период на территории района задействовано сто тридцать шесть рабочих. Сто шестнадцать из них убирают дворовые территории, еще двадцать человек выполняют обязанности дорожных рабочих. И те, и другие обеспечены спецодеждой и инвентарем для ручной уборки, а также средствами малой механизации. В распоряжении рабочих — пятнадцать мотоблоков для уборки снега и сто шестьдесят пять тележек-дозаторов для распределения противогололёдных материалов. Аварийный запах противогололедных материалов — всего восемьдесят три ящика — установлено на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам.
Что касается уборочной техники, то на балансе ГБУ «Жилищник» района Новогиреево находится шестьдесят три единицы дорожно-коммунальной техники. Сорок единиц техники предназначено для уборки улично-дорожной сети и дворовых территорий в зимний период.
Фото — Александр Калугин.
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