Жители района спросили, насколько хорошо «Жилищник» обеспечен людьми и техникой

На встрече с главой управой жители района Новогиреево задали вопрос о том, в полном ли объёме укомплектован ГБУ «Жилищник» района Новогиреево людьми и техникой.

На этот вопрос ответил руководитель ГБУ «Жилищник» района Новогиреево Аслан Бердиев. По его словам, управляющая компания «Жилищник» полностью укомплектована всем необходимым.

В зимний период на территории района задействовано сто тридцать шесть рабочих. Сто шестнадцать из них убирают дворовые территории, еще двадцать человек выполняют обязанности дорожных рабочих. И те, и другие обеспечены спецодеждой и инвентарем для ручной уборки, а также средствами малой механизации. В распоряжении рабочих — пятнадцать мотоблоков для уборки снега и сто шестьдесят пять тележек-дозаторов для распределения противогололёдных материалов. Аварийный запах противогололедных материалов — всего восемьдесят три ящика — установлено на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам.

Что касается уборочной техники, то на балансе ГБУ «Жилищник» района Новогиреево находится шестьдесят три единицы дорожно-коммунальной техники. Сорок единиц техники предназначено для уборки улично-дорожной сети и дворовых территорий в зимний период.