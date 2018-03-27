Оренбургский филиал РСХБ принял участие в обсуждении перспектив МСБ региона

Директор Оренбургского филиала РСХБ Александр Чураков принял участие в диалоге «Новые возможности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который провели правительство Оренбургской области и «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области»

На встрече выступила министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова, она уточнила, что бизнес-инфраструктура должна быть доступна не только в муниципальных центрах: в сферу предпринимательства вовлекаются жители всей области