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На очередной встрече с главой управы Дмитровского района обсудят мероприятия к 9 Мая
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На очередной встрече с главой управы Дмитровского района обсудят мероприятия к 9 Мая 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Встреча жителей Дмитровского района с главой управы Юрием Фисенко пройдет в третью среду месяца, 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северного округа. На встрече обсудят проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
— В специально отведенное время присутствующие получат возможность обратиться к главе управы с вопросами, жалобами и предложениями. Поступившие заявления будут рассмотрены на месте, особо сложные случаи передадут на контроль, — рассказал представитель пресс-службы.
К диалогу приглашаются все неравнодушные жители Дмитровского района.
Встреча пройдет в здании управы. Начало в 19.00. Напомним, управа Дмитровского района находится по адресу ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3. (мю)
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