На очередной встрече с главой управы Дмитровского района обсудят мероприятия к 9 Мая

Встреча жителей Дмитровского района с главой управы Юрием Фисенко пройдет в третью среду месяца, 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северного округа. На встрече обсудят проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

— В специально отведенное время присутствующие получат возможность обратиться к главе управы с вопросами, жалобами и предложениями. Поступившие заявления будут рассмотрены на месте, особо сложные случаи передадут на контроль, — рассказал представитель пресс-службы.

К диалогу приглашаются все неравнодушные жители Дмитровского района.

Встреча пройдет в здании управы. Начало в 19.00. Напомним, управа Дмитровского района находится по адресу ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3. (мю)