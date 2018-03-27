«Севзапдорстрой» начнёт ремонт Ленинградского проспекта в апреле

Архангельске реконструкция Ленинградского проспекта начнется уже в апреле. Подрядчик — ООО «Севзапдорстрой» — признает, что ремонт повлечет за собой определенные сложности. Прежде всего, они будут касаться движения автотранспорта по магистрали. Но без этого сделать проспект современным и удобным не получится.

— Вместо трёх полос будет задействовано две. Само собой, это создаст некоторые трудности в организации движения транспорта, которые придется потерпеть. В то же время при выделении финансирования в полном объеме за один год, уже к осени мы бы смогли окончить работу полностью, — подчеркнул главный инженер «Севзапдорстроя» Василий Удников.

По словам заместителя начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Антона Верещагина , частично разгрузить проспект могут альтернативные участки — например, улица Вельская. По данным Верещагина, после ремонта пропускная способности Ленинградского проспекта увеличится вдвое.

По результатам аукциона цена двухлетнего контракта составит 282,4 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе администрации Архангельска. В 2018-м на расширение проспекта Ленинградский выделено более 140 миллионов рублей. Проспект будет расширен до четырёх полос, а в некоторых местах — до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, ливнёвка и система наружного освещения трассы.