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«Севзапдорстрой» начнёт ремонт Ленинградского проспекта в апреле
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«Севзапдорстрой» начнёт ремонт Ленинградского проспекта в апреле 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Архангельске реконструкция Ленинградского проспекта начнется уже в апреле. Подрядчик — ООО «Севзапдорстрой» — признает, что ремонт повлечет за собой определенные сложности. Прежде всего, они будут касаться движения автотранспорта по магистрали. Но без этого сделать проспект современным и удобным не получится.
— Вместо трёх полос будет задействовано две. Само собой, это создаст некоторые трудности в организации движения транспорта, которые придется потерпеть. В то же время при выделении финансирования в полном объеме за один год, уже к осени мы бы смогли окончить работу полностью, — подчеркнул главный инженер «Севзапдорстроя» Василий Удников.
По словам заместителя начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Антона Верещагина, частично разгрузить проспект могут альтернативные участки — например, улица Вельская. По данным Верещагина, после ремонта пропускная способности Ленинградского проспекта увеличится вдвое.
По результатам аукциона цена двухлетнего контракта составит 282,4 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе администрации Архангельска. В 2018-м на расширение проспекта Ленинградский выделено более 140 миллионов рублей. Проспект будет расширен до четырёх полос, а в некоторых местах — до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, ливнёвка и система наружного освещения трассы.
Руководство ООО «Автодороги», занявшее третье место в аукционе, подало жалобу в УФАС на неправомерное, по их мнению, отклонение от участия в аукционе. Жалобу рассмотрят 30 марта. Как заверили в горадмине, это не повлияет на определение исполнителя по контракту, но несколько сдвинет по срокам заключение контракта с подрядчиком. Контракт будет заключен в начале апреля, после чего начнутся непосредственно сами работы.
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