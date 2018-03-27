На аукционе Aguttes можно купить себе личного динозавра

Полноразмерный скелет хищного динозавра возрастом порядка 155 млн лет — не самый удобный элемент интерьера. Но если вас это не смущает и есть лишние $1,5-2 млн, то аукционный дом Aguttes приглашает вас на торги. Недавно была официально анонсирована продажа скелета динозавра семейства аллозавридов. Длина костяка 8,7 м, высота 2,6 м, возраст датирован 152-157 млн лет, место нахождения — геологическая формация Моррисона, в штате Вайоминг. Первые кости были обнаружены в 2013 году, раскопки велись до 2015-го, сборка скелета завершилась в прошлом году. В документах указано, что на 70% это кости одной и той же особи, которую относят к виду аллозавридов. Не исключено, что это может быть неизвестный ранее подвид аллозавров, что придает лоту дополнительную ценность.

Чем аллозавры отличаются от аллозавридов и отличаются ли, палеонтологи спорят до сих пор, поэтому скелет интересен и с точки зрения науки. Аукционный дом Aguttes предоставляет полный перечень документов, который позволит новому владельцу костей динозавра использовать их на свое усмотрение. Не так давно, в декабре 2016-го, здесь уже продали аналогичный скелет аллозавра за $1 191 740 коллекционеру из французского Лиона.

Продажа огромных скелетов доисторических существ считается визитной карточкой дома Aguttes. В декабре 2017 года здесь продали самый крупный скелет шерстистого мамонта в истории торгов за $651,3 тыс. Он был 8 м в длину и 3,4 м в высоту, а одни только бивни насчитывали по 3 м длины и 70 кг веса каждый.