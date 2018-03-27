Ещё
На аукционе Aguttes можно купить себе личного динозавра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На аукционе Aguttes можно купить себе личного динозавра 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Полноразмерный скелет хищного динозавра возрастом порядка 155 млн лет — не самый удобный элемент интерьера. Но если вас это не смущает и есть лишние $1,5-2 млн, то аукционный дом Aguttes приглашает вас на торги. Недавно была официально анонсирована продажа скелета динозавра семейства аллозавридов. Длина костяка 8,7 м, высота 2,6 м, возраст датирован 152-157 млн лет, место нахождения — геологическая формация Моррисона, в штате Вайоминг. Первые кости были обнаружены в 2013 году, раскопки велись до 2015-го, сборка скелета завершилась в прошлом году. В документах указано, что на 70% это кости одной и той же особи, которую относят к виду аллозавридов. Не исключено, что это может быть неизвестный ранее подвид аллозавров, что придает лоту дополнительную ценность.
Чем аллозавры отличаются от аллозавридов и отличаются ли, палеонтологи спорят до сих пор, поэтому скелет интересен и с точки зрения науки. Аукционный дом Aguttes предоставляет полный перечень документов, который позволит новому владельцу костей динозавра использовать их на свое усмотрение. Не так давно, в декабре 2016-го, здесь уже продали аналогичный скелет аллозавра за $1 191 740 коллекционеру из французского Лиона.
Продажа огромных скелетов доисторических существ считается визитной карточкой дома Aguttes. В декабре 2017 года здесь продали самый крупный скелет шерстистого мамонта в истории торгов за $651,3 тыс. Он был 8 м в длину и 3,4 м в высоту, а одни только бивни насчитывали по 3 м длины и 70 кг веса каждый.
TechCult: последние новости
Бумага с гидрогелем из Швейцарии мгновенно генерирует 110 вольт электричества Геймерам со всего мира предлагают удаленно почистить реки с помощью роботов-мусорщиков Принцип работы трансформатора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД57
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»754
Витас арестован36
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову235
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева234
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение