Компания «Авто Премиум» раскрыла тайну буквы Š

Псков — 22 — 24 марта 2018 года официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» вместе с командой журналистов провели исследовательскую экспедицию по маршруту Санкт-Петербург Полоцк — Санкт-Петербург.

Проект прошел при поддержке компании ŠKODA Auto в России . В команду вошли журналисты ведущих СМИ и блогеры Северо-западного региона. Путешественники за три дня преодолели более 1500 км, проехав по маршруту Санкт-Петербург — Псков — Полоцк ( республика Беларусь ) — Санкт-Петербург на автомобилях ŠKODA Kodiaq, Superb, Rapid в топовых комплектациях и эксклюзивных цветах. Топливным партнером уникального проекта стала сеть финских заправок Neste.

22 марта команда из 19 журналистов и представителей дилерских центров стартовала от салона «Авто Премиум» на ул. Хасанская, 5. Целью путешественников стал поиск чешского следа в древних городах России и Беларуси. Ведь именно в Полоцке в XV веке жил и работал великий просветитель Франциск Скорино, основатель белорусского языка. Этот знаменитый первопечатник ввел в белорусский язык краткую букву ў с гачеком, памятник которой установлен в Полоцке. Считается, что свой жизненный путь ученый закончил в Праге в 1551 году, и, по одной из версий, повлиял на формирование чешского алфавита, в котором до сих пор сохранилась знаменитая буква Š, венчающая название автомобильной марки ŠKODA.

К началу экспедиции у команды журналистов оказались две неподтвержденные версии о происхождении гачека. Первая заключалась в том, что гачек — это символ, придуманный самим Скориной, другая, что он узнал о нем от древних иезуитов, долгое время проживавших в Полоцке и основавших знаменитый Полоцкий университет. Сегменты записок, части которых оказались у журналистов, позволили собрать разрозненные факты воедино.

Путешественники побывали в древнем Пскове, посетив Кремль и другие исторические достопримечательности, затем отправились в имение Алтунь, где когда-то проживала дворянская семья Львовых. К журналистам присоединился Павел Перец — известный гид и любитель необычных маршрутов и забытых фактов истории, организовавший для путешественников маршрут во Пскове и вечер мистических историй у камина в имении Алтунь в Пушгорах.

Второй день участники экспедиции провели в Полоцке, посетив древний Софийский собор, где специально для них был дан концерт органной музыки в исполнении Ксении Погореловой, заслуженной органистки республики Беларусь. Важной точкой маршрута стал музей книгопечатания, где сохранились древние книги, напечатанные самим Франциском Скориной в Праге. Именно здесь исследователи обнаружили египетскую табличку с символом в виде гачека, означающего птицу. Оказалось, что гачек — это древнейший символ, который использовали еще египтяне.

Путешественникам удалось посетить Домик Петра I в Полоцке, попробовать себя в качестве печатников гравюр по древним печатным формам Скорины, и, наконец, они оказались в географическом центре Европы, который, по последним расчетам ученых, расположен именно в Полоцке.

Истина где-то рядом, и любая из версий происхождения буквы Š может оказаться правдой. Все в нашем мире связано и переплетено самым интересным и загадочным образом, а путешествие к истокам цивилизаций и наук в древний город Полоцк — очень увлекательное событие, ставшее незабываемым благодаря марке ŠKODA и ее дилерам в Санкт-Петербурге — группе «Авто Премиум».