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Минпромторг предложил увеличить срок проведения внеплановых проверок бизнеса вдвое
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Минпромторг предложил увеличить срок проведения внеплановых проверок бизнеса вдвое 

RT на русском 1 час назад
Минпромторг предложил увеличить максимально возможный срок внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней, сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленные ведомством поправки. Из пояснений к законопроекту следует, что это позволит сократить объём незаконного оборота промышленной продукции и упростит выявление недобросовестных участников рынка.
В Росстандарте поддержали предложения министерства и отметили, что именно в ходе внеплановых проверок обнаруживается большая часть контрафакта.
Увеличить срок такой проверки контролирующие органы смогут в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных или продолжительных исследований и экспертиз. Например, на проверку качества цемента уходит по меньшей мере 28 дней, говорится в пояснениях к поправкам.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минпромторг начал приём заявок на участие в пилотном проекте такс-фри.
RT на русском: последние новости
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