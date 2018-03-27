Минпромторг предложил увеличить срок проведения внеплановых проверок бизнеса вдвое

Минпромторг предложил увеличить максимально возможный срок внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней, сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленные ведомством поправки. Из пояснений к законопроекту следует, что это позволит сократить объём незаконного оборота промышленной продукции и упростит выявление недобросовестных участников рынка.

В Росстандарте поддержали предложения министерства и отметили, что именно в ходе внеплановых проверок обнаруживается большая часть контрафакта.

Увеличить срок такой проверки контролирующие органы смогут в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных или продолжительных исследований и экспертиз. Например, на проверку качества цемента уходит по меньшей мере 28 дней, говорится в пояснениях к поправкам.