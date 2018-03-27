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«Рольф» не видит прибыльности в открытии автоцентров Lada
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«Рольф» не видит прибыльности в открытии автоцентров Lada 

Rambler News Service 1 час назад
Автодилер «Рольф» не планирует открывать дилерские центры Lada из-за отсутствия прибыльности проекта, сообщила генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова.
«Мы рассматриваем разные бизнес-кейсы. Все что касается этого бренда — мы не видим прибыльности в этом бренде. Мы считаем издержки и прибыль, объемы продаж в Москве и Санкт-Петербурге. Пока не в пользу этого бренда», — сказала она журналистам, комментируя вопрос RNS о возможном сотрудничестве с «АвтоВАЗом».
Она уточнила, что компания ведет переговоры со всеми, но к «Lada давно не возвращались».
«Последний раз считали два года назад. (…) Мы никогда не говорим нет. У нас есть стратегия лидерства. Если мы будем понимать, что там есть прибыльность, то мы пойдем. Пока не планируем продавать Lada. Пока не пойдем в другие регионы», — сказала Виноградова.
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