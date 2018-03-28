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В Переволоцком районе за свет задолжали 9,5 млн
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В Переволоцком районе за свет задолжали 9,5 млн 

ProOren 30 минут назад
Фото: ProOren
Районная прокуратура в Оренбуржье в ходе проверки исполнения требований законодательства о госзакупках выявила крупную задолженность по контрактам.
Установлено, что ООО «Теплоинвест» поставляет тепловую энергию в четыре школы, детский сад и сельский клуб Переволоцкого района. При этом получатели, финансируемые из местного бюджета, с января 2017 года по февраль 2018 года не выполняли условия договоров. В результате перед «Теплоинвестом» у них образовалась задолженность в сумме свыше 9,5 млн рублей.
Прокурор внес в адрес главы администрации Переволоцкого района представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения и ликвидировать долги. После рассмотрения на счет организации перечислили около 3,2 млн рублей. Вопрос о погашении остальной части долга решен на рабочей встрече.
Также через прокуратуру добились возврата средств газо— и электроснабжающей организациям, обеспечивающим подачу коммунальных ресурсов для населения. Как сообщили в пресс-службе, перед коммерсантами погашены долги на сумму свыше 2 млн рублей.
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