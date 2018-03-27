Ещё
Медведев поручил создать реестр неналоговых платежей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поручил создать реестр неналоговых платежей 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать единый реестр неналоговых платежей. Минфин, Минэкономразвития совместно другими ведомствами разработают законопроект, предусматривающий включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс России.
Медведев поручил также внести переходные положения в отношении мер ответственности за неуплату (неполную уплату) платежей, включаемых в Налоговый кодекс России, обеспечив баланс частных и общественных интересов. Срок исполнения поручения — до 1 сентября.
Первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову поручено образовать и возглавить рабочую группу по вопросам неналоговых платежей для предпринимателей с участием Минфина, Минэкономразвития, палат Федерального Собрания, Счетной палаты, а также общественных объединений предпринимателей, определив состав и порядок работы группы.
Рабочая группа должна изучить неналоговые платежи, взимаемые в России и ориентированные на неопределенный круг лиц, определив платежи, сходные по своей правовой природе с пошлинами, а также иные неналоговые платежи, и подготовить предложения об оптимизации их количества.
Рабочей группе предстоит подготовить единый реестра неналоговых платежей.
Вести Экономика: последние новости
Прогноз: рубль между шпионом и ценой на нефть Семьи погибших в ТЦ в Кемерово получат по 1 млн руб. 19 самых "зеленых" и красивых городов мира
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД57
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»754
Витас арестован36
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову235
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева234
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение