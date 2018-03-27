Медведев поручил создать реестр неналоговых платежей

Медведев поручил также внести переходные положения в отношении мер ответственности за неуплату (неполную уплату) платежей, включаемых в Налоговый кодекс России, обеспечив баланс частных и общественных интересов. Срок исполнения поручения — до 1 сентября.

Первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову поручено образовать и возглавить рабочую группу по вопросам неналоговых платежей для предпринимателей с участием Минфина, Минэкономразвития, палат Федерального Собрания, Счетной палаты , а также общественных объединений предпринимателей, определив состав и порядок работы группы.

Рабочая группа должна изучить неналоговые платежи, взимаемые в России и ориентированные на неопределенный круг лиц, определив платежи, сходные по своей правовой природе с пошлинами, а также иные неналоговые платежи, и подготовить предложения об оптимизации их количества.

Рабочей группе предстоит подготовить единый реестра неналоговых платежей.