Пьяная сибирячка оставила свою внучку на морозе

Против жительницы села Ермаковское Красноярского края , в пьяном угаре забывшей свою восьмимесячную внучку на 18‐градусном морозе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу местного СК.

Инцидент произошел 12 февраля. Дочь обвиняемой оставила ей свою восьмимесячную дочку и уехала в магазин. Вернувшись через час, молодая женщина обнаружила младенца на пороге дома в снегу и без одежды. При этом на улице стоял

15-градусный

мороз. Ребенок со следами обморожения был доставлен в больницу.

При этом сама виновница происшествия утверждает, что ничего не помнит, потому что была пьяна: вернувшись «с вахты», она употребила очень много спиртного. Отвечать за содеянное любительнице выпить придется по статье «Покушение на убийство малолетнего».