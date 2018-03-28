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Ярмарка и концерт состоятся в храме Андрея Боголюбского в Текстильщиках
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Ярмарка и концерт состоятся в храме Андрея Боголюбского в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Благотворительная ярмарка с концертом от воскресной школы «Княжичи» состоится в храме Андрея Боголюбского, который расположен в районе Текстильщики, 1 апреля. Как рассказал настоятель храма Кирилл Краев, вход будет свободным.
— Все желающие смогут бесплатно попить чай, а также принять участие в ярмарке, сделав своими руками сувенир или что-нибудь вкусное, — добавил Кирилл Краев.
Открытие ярмарки состоится в 10.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (926) 566-15-84. Адрес храма: ул. Окская, 2/15. (мю)
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