Ярмарка и концерт состоятся в храме Андрея Боголюбского в Текстильщиках 

Благотворительная ярмарка с концертом от воскресной школы «Княжичи» состоится в храме Андрея Боголюбского, который расположен в районе Текстильщики, 1 апреля. Как рассказал настоятель храма Кирилл Краев, вход будет свободным.
— Все желающие смогут бесплатно попить чай, а также принять участие в ярмарке, сделав своими руками сувенир или что-нибудь вкусное, — добавил Кирилл Краев.
Открытие ярмарки состоится в 10.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (926) 566-15-84. Адрес храма: ул. Окская, 2/15. (мю)