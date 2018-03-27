Митинг в честь Дня образования войск нацгвардии РФ прошел в Новосибирске 

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 марта, принял участие в торжественном митинге, посвящённом 207-й годовщине со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, митинг глава региона начал с минуты молчания в память о погибших во время крупного пожара в торговом центре в Кемерове 25 марта.
Военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ врио губернатора поблагодарил за добросовестное исполнение служебных обязанностей по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и пожелал успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия.