Митинг в честь Дня образования войск нацгвардии РФ прошел в Новосибирске

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, митинг глава региона начал с минуты молчания в память о погибших во время крупного пожара в торговом центре в Кемерове 25 марта.

Военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ врио губернатора поблагодарил за добросовестное исполнение служебных обязанностей по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и пожелал успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия.