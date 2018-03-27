«В России пока только некоторые ростки, хотя и многообещающие». Чем IT-технологии помогает агрокомплексу?

Без цифровизации нас ждет деградация

Данные, доказывающие, что сегодня драйвером АПК становиться айти-сфера, предоставил директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Игорь Козубенко. «В России ведется активная работа по наращиванию экспорта сельхозпродукции и снижению импорта. Внедрение цифровизации в нашу отрасль позволяет снизить потери и риски, а, следовательно, нарастить объемы поставок продукции АПК. Внедрение информационных технологий в АПК обеспечивает получение положительных экономических эффектов и позволяет снизить затраты не менее чем на 23% при внедрении комплексного подхода», — уверен директор департамента.

За 13 лет Россия увеличила производство продукции АПК на 96,1%. Чтобы не терять такие темпы, необходимо последовательно внедрять на предприятиях АПК информационные технологии. Игорь Козубенко утверждает, что применение айти-технологий позволяет сохранить до 40% сельхозпродукции. А поднять урожайность тех же зерновых агрокультур можно на 30-40%.

Свою лепту в цифровизацию сельского хозяйства вносит и государство. Стоит обратить внимание: уже действует государственная информационная система (ГИС) мониторинга земель сельхозназначения. Ее разработало министерство сельского хозяйства . Это сокращает потери на 3%. «Работа информационной системы в Ставропольском крае показала нам, что в регионе используется на 251 тыс. га пашни больше, чем следует из данных Росстата , — делится цифрами глава департамента. — Только за сентябрь в крае с помощью этой ГИС было выявлено 189 пожаров, а из 32 ставропольских хозяйств, объявленных ФНС банкротами, четыре предприятия продолжают работать».

Еще одна интересная технология — это система отслеживания семенного материала. Она позволяет снижать потери на 4%. Технология следит за семенем от возникновения до продажи. Как отмечает глава департамента, система уже выявила, что «серый» семенной материал составляет около 40%. Из-за него урожай снижается, а его качество оставляет желать лучшего. Зато использование сертифицированных сортов семян повышает объем урожая на 20-30%.

Почему боятся инвестировать в агротех?

Но для справедливости заметим, что картина с внедрением IT-технологий в агрокомплексе еще далека от идеальной. Так, на февральской конференции «Точное земледелие», прошедшей в Сколково, эксперты обозначили ряд факторов, препятствующих созданию и внедрению IT-технологий в сельском хозяйстве. Прежде всего, это проблема инвестирования.

«В мире все цветет и пахнет, а в России пока есть только некоторые ростки, хотя и многообещающие. Агротех в мире — это большая глобальная отрасль. Это больше четырех тысяч компаний. В России мы насчитали 180 компаний, которые так или иначе работают в агротехе. Мы видим, что сделок в России очень мало, мы первый фонд, который сфокусировался на агротехнологиях. Мы насчитали всего лишь 11 инвестиционных сделок и 14 грантов, которые были выданы в основном фондом «Сколково» , который сегодня является основным инвестором в российский агротех. И соответственно суммы пока очень маленькие» — заявил Управляющий партнер фонда Агротех I Павел Данилов

Он отметил, что в России инвестпроекты в агротехе пока еще находятся на «посевной» стадии, тогда как в экономически развитом мире такие компании уже капитализировались и были перепроданы за большие деньги.

Представитель группы компаний «АгроТерра» Станислав Шишов, выступавший также на конференции в Сколково, объяснил осторожность инвестирования в подобные технологии проблемами адаптации к непростым условиям ведения сельского хозяйства.

«Ранок агротеха непростой. Например, в прошлом году в Штатах проходила выставка, там было представлено 112 компаний в области информационных технологий. Из них более 30 представляли свои программы для управления растениеводством. Но все их не купишь. Волей-неволей надо выбирать тех, кто предлагает наиболее интересный и динамичный продукт. Мы смотрим на то, насколько продукты готовы адаптироваться к нашим условиям. Насколько они могут принести пользу живому растениеводческому процессу».

Говоря на конференции о применении дронов в сельском хозяйстве, со-руководитель рабочей группы НТИ AeroNet Сергей Жуков обратил внимание на проблему военной секретности.

«Вопрос снятия секретности зондирования земли, будь то космос или авиация, это больная тема для нас, на которой сломано немало копий. Многие аграрии знают, что сегодня отснял местность, а потом едешь к военным, у них ждешь рассекречивания».

Кроме того, он добавляет, что сегодня в российской военной сфере создается линейка беспилотников разного класса. Но ничего подобного не делается для сельского хозяйства. На его взгляд, это большое упущение.

Нужна «каста» агроайтишников

Рекомендации по эффективному взаимодействию айти и агросферы дал директор Ассоциации Интернета вещей Андрей Колесников , выступая на конференции «Точечное земледелие».

Во-первых, по его мнению, не стоит изобретать велосипед, то есть придумывать свои стандарты формата данных. Есть мировые наработки и их нужно использовать.

Во-вторых, не стоит заниматься, как он сформулировал, «пропролетарщиной». Это значит приобретать и пользоваться аппаратами, не понимая, как они работают. Всегда нужно привлекать специалистов, которые тебе все объяснят и помогут. Чтобы был рост айти в сельском хозяйстве, нам нужно кооперироваться, подчеркнул он.

В-третьих, самый критический фактор для российского агрария — это погода. Чтобы заниматься успешным сельским хозяйством, нужно понимать, что ждет производителя в ближайшем будущем: дожди, град, засуха и так далее. Для этого нужно иметь много данных. Но никто особо не желает вкладываться в развитие данной системы. Выходом из этого могут служить базовые метеостанции, установленные на территории производства. Они будут способны строить нормальные прогностические модели.

В-четвертых, он с сожалением отметил, что пока еще интернет вещей не сильно освоил локальную энергетику сельхозпроизводителей. И здесь есть над чем работать.