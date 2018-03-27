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Ученики школы на улице Маевок приняли участие в конкурсе чтецов
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Ученики школы на улице Маевок приняли участие в конкурсе чтецов 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Воспитанники школы №777 имени Михайлова, расположенной в Рязанском районе, стали участниками конкурса чтецов, который прошел в детской библиотеке №106 на улице Шатурской. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Ребята читали стихи известных авторов, а некоторые из ораторов даже прочли собственные произведения. В перерывах между чтением стихов были исполнены музыкальные номера. Своей игрой на флейте и скрипке присутствующих порадовали юные музыканты. По итогам конкурса чтецов ребята получили грамоты и призы — новые книги, — сообщила Марина Бесфамильная.
Напомним, что детская библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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