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Лёд тронулся. Готов ли Красноярский край к весенним паводкам?
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Лёд тронулся. Готов ли Красноярский край к весенним паводкам? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Напряжённая пора наступила для Красноярского края. С приходом весны начались паводки. В этом году половодье в регионе ожидают в начале апреля, однако многие дворы уже оказались затоплены. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск».
Ждём вторую волну?
Нынешняя весна в Красноярском крае ранняя, и долгожданное потепление уже дало свои плоды — десятки дворов ушли под воду. Больше всего не повезло жителям правобережья. Люди жалуются на отсутствие ливнёвок и бездействие коммунальных служб. Например, двор на ул. Кутузова, 43 сейчас больше похож на одну сплошную лужу. Как признаются жители, такая ситуация повторяется из года в год.
«К подъезду ни подъехать, ни подойти. Резиновые сапоги не спасают, лишний раз стараемся не выходить из дома. Уже поду­мываем надувную лодку купить, чтобы до остановки добираться, — шутит местная жительница Лариса. — В управляющей компании только руками разводят. Мы своими силами спасаемся, досками огораживаем вход в подъезд, чтобы вода не попала туда. Самое обидное, что на этом наши страдания не закончатся: уйдёт вода — появится непроходимая грязь».
Затопленным оказался единственный пешеходный переход к школе № 81 на улице Павлова в районе культурного центра «Каменка». Не подобраться и к почтовому отделению № 13 на Львовской, 35. На протяжении двух лет топит двор на Воронова,19. Мини-озёра появились на Вузовском, 9 и Читинской, 7.
Беда не обошла стороной и районы края. На подтопления жалуются жители Уяра, посёлков Берёзовка и Емельяново. О сложной ситуации знают и в администрации, но усиленно откачивать воду начнут только в начале апреля. Сейчас люди с ужасом ждут вторую волну паводков.
«Следующее активное снеготаянье ожидается в пятницу, 30 марта. В городской черте воздух прогреется до +11, по территориям — до +15. Вероятнее всего, нас опять ожидают негативные последствия. Отмечу, что в отличие от наших соседей — Хакасии, где местами введён режим ЧС, в крае значительных подтоплений не наблюдается. Благодаря переменчивой погоде удаётся избежать массового половодья. Однако уже в конце апреля — начале мая мы ждём вторую волну паводков. И вот тогда в зону риска попадут сразу несколько районов: Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Ужурский, Уярский, Тасеевский», — отмечает заместитель начальника красноярского Гидрометцентра Иван Гордеев.
Спасение утопающих…
Осложняет ситуацию с паводками и большое количество снега, которое выпало за зиму. Специалисты опасаются, что реки могут выйти из берегов. В зону риска традиционно попадают жители прибрежной зоны и частного сектора. Рабочие уже начали профилактику: они очищают берега от мусора и размывают наледь на ручьях и малых реках.
Например, на реке Бугач уровень воды достиг отметки 120 см и пока не представляет угрозы. Критической считается 270 см. Чтобы избежать подтопления, дно реки пришлось очистить от мусора. С помощью экскаватора уже подняли несколько пластиковых ящиков, большие куски пенопласта, автомобильные шины, двухметровый обломок фонарного столба и ещё 730 кубометров мусора. Сейчас там ведётся постоянное наблюдение. Также под контролем реки Кача, Паниковка, Базаиха. Особого внимания в период интенсивного таяния снегов требуют и горы. Подтопленными могут оказаться жители частных домов и дачники, чьи дома находятся вблизи Караульной, Афонтовской и Дрокинской гор, Шумковского и Кузнецовского плато и Торгашинского кряжа.
«Пик весеннего половодья в этом году ожидается в первой декаде апреля. Избежать подтоплений в этот период можно, главное — уделить должное внимание уборке внутридворовой территории от снега и льда. Для этого необходимо прочистить канавы, убрать мусор, чтобы он не мешал воде уходить, поднять заготовки и овощи из подвала, а также убрать с пола электроприборы и приподнять по возможности мебель», — советует начальник пресс-службы Главного управления МЧС по краю Александр Якимов.
На предотвращение паводков Красноярску выделили 2 млн рублей. Спецтехника, шлюпки, плоты и лодки уже прошли проверку. В департаменте горхозяйства пообещали организовать пункты временного размещения. В столице края их 27, они рассчитаны на 6 тыс. человек. Пока на словах город готов к большой воде, но как это будет на практике, узнаем совсем скоро.
Война со стихией
Первыми жертвами большой воды стали жители Рес­публики Хакасия. Тонны талой воды обрушились на регион. Подтопленными оказались десятки домо­владений. Схватка со стихией идёт серьёзная. Люди и техника работают на износ.
«Вода по пути смыла грунт, подмыла несколько улиц, несколько придомовых территорий затопило. Силами района здесь проводилась большая работа по отсыпке насыпей на улицах. Сейчас ситуация стабилизирована, в селе Шира с 17 участков вода откачана. В дальнейшем власти займутся укреплением дорог и приусадебных участков грунтом», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия Алексей Максименко.
Не за горами и вторая атака: несколько дней подряд в Хакасии шёл снег. В ближайшие дни он начнёт таять — и тонны воды вновь хлынут на регион.
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