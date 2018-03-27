Лёд тронулся. Готов ли Красноярский край к весенним паводкам? 

Напряжённая пора наступила для Красноярского края. С приходом весны начались паводки. В этом году половодье в регионе ожидают в начале апреля, однако многие дворы уже оказались затоплены. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск».
Ждём вторую волну?
Нынешняя весна в Красноярском крае ранняя, и долгожданное потепление уже дало свои плоды — десятки дворов ушли под воду. Больше всего не повезло жителям правобережья. Люди жалуются на отсутствие ливнёвок и бездействие коммунальных служб. Например, двор на ул. Кутузова, 43 сейчас больше похож на одну сплошную лужу. Как признаются жители, такая ситуация повторяется из года в год.
«К подъезду ни подъехать, ни подойти. Резиновые сапоги не спасают, лишний раз стараемся не выходить из дома. Уже подумываем надувную лодку купить, чтобы до остановки добираться, — шутит местная жительница Лариса. — В управляющей компании только руками разводят. Мы своими силами спасаемся, досками огораживаем вход в подъезд, чтобы вода не попала туда. Самое обидное, что на этом наши страдания не закончатся: уйдёт вода — появится непроходимая грязь».
Затопленным оказался единственный пешеходный переход к школе № 81 на улице Павлова в районе культурного центра «Каменка». Не подобраться и к почтовому отделению № 13 на Львовской, 35. На протяжении двух лет топит двор на Воронова,19. Мини-озёра появились на Вузовском, 9 и Читинской, 7.
Беда не обошла стороной и районы края. На подтопления жалуются жители Уяра, посёлков Берёзовка и Емельяново. О сложной ситуации знают и в администрации, но усиленно откачивать воду начнут только в начале апреля. Сейчас люди с ужасом ждут вторую волну паводков.
«Следующее активное снеготаянье ожидается в пятницу, 30 марта. В городской черте воздух прогреется до +11, по территориям — до +15. Вероятнее всего, нас опять ожидают негативные последствия. Отмечу, что в отличие от наших соседей — Хакасии, где местами введён режим ЧС, в крае значительных подтоплений не наблюдается. Благодаря переменчивой погоде удаётся избежать массового половодья. Однако уже в конце апреля — начале мая мы ждём вторую волну паводков. И вот тогда в зону риска попадут сразу несколько районов: Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Ужурский, Уярский, Тасеевский», — отмечает заместитель начальника красноярского Гидрометцентра Иван Гордеев.
Спасение утопающих…
Осложняет ситуацию с паводками и большое количество снега, которое выпало за зиму. Специалисты опасаются, что реки могут выйти из берегов. В зону риска традиционно попадают жители прибрежной зоны и частного сектора. Рабочие уже начали профилактику: они очищают берега от мусора и размывают наледь на ручьях и малых реках.
Например, на реке Бугач уровень воды достиг отметки 120 см и пока не представляет угрозы. Критической считается 270 см. Чтобы избежать подтопления, дно реки пришлось очистить от мусора. С помощью экскаватора уже подняли несколько пластиковых ящиков, большие куски пенопласта, автомобильные шины, двухметровый обломок фонарного столба и ещё 730 кубометров мусора. Сейчас там ведётся постоянное наблюдение. Также под контролем реки Кача, Паниковка, Базаиха. Особого внимания в период интенсивного таяния снегов требуют и горы. Подтопленными могут оказаться жители частных домов и дачники, чьи дома находятся вблизи Караульной, Афонтовской и Дрокинской гор, Шумковского и Кузнецовского плато и Торгашинского кряжа.
«Пик весеннего половодья в этом году ожидается в первой декаде апреля. Избежать подтоплений в этот период можно, главное — уделить должное внимание уборке внутридворовой территории от снега и льда. Для этого необходимо прочистить канавы, убрать мусор, чтобы он не мешал воде уходить, поднять заготовки и овощи из подвала, а также убрать с пола электроприборы и приподнять по возможности мебель», — советует начальник пресс-службы Главного управления МЧС по краю Александр Якимов.
На предотвращение паводков Красноярску выделили 2 млн рублей. Спецтехника, шлюпки, плоты и лодки уже прошли проверку. В департаменте горхозяйства пообещали организовать пункты временного размещения. В столице края их 27, они рассчитаны на 6 тыс. человек. Пока на словах город готов к большой воде, но как это будет на практике, узнаем совсем скоро.
Война со стихией
Первыми жертвами большой воды стали жители Республики Хакасия. Тонны талой воды обрушились на регион. Подтопленными оказались десятки домовладений. Схватка со стихией идёт серьёзная. Люди и техника работают на износ.
«Вода по пути смыла грунт, подмыла несколько улиц, несколько придомовых территорий затопило. Силами района здесь проводилась большая работа по отсыпке насыпей на улицах. Сейчас ситуация стабилизирована, в селе Шира с 17 участков вода откачана. В дальнейшем власти займутся укреплением дорог и приусадебных участков грунтом», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия Алексей Максименко.
Не за горами и вторая атака: несколько дней подряд в Хакасии шёл снег. В ближайшие дни он начнёт таять — и тонны воды вновь хлынут на регион.