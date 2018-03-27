Госдума приняла законопроект о старостах в селах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, возвращающий в российские села институт старост, сообщает Интефакс.

Институт вводится для организации взаимодействия жителей сел и органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения. Законопроект определяет полномочия старосты, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий.

Депутат Игорь Сопко отметил, что в настоящее время старосты успешно работают в 4300 муниципальных образований в Удмуртии Чувашии , Оренбургской, Ленинградской, Вологодской областях и других регионах.

«Но есть принципиальные вопросы, связанные с отсутствием федерального законодательства в части регулирования этого вопроса», — добавил он.

По его словам, нормы, регулирующие деятельность старост, приняты на уровне регионов и муниципальных образований, но они не носят системный характер.