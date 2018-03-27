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Госдума приняла законопроект о старостах в селах
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Госдума приняла законопроект о старостах в селах 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, возвращающий в российские села институт старост, сообщает Интефакс.
Институт вводится для организации взаимодействия жителей сел и органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения. Законопроект определяет полномочия старосты, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий.
Депутат Игорь Сопко отметил, что в настоящее время старосты успешно работают в 4300 муниципальных образований в Удмуртии, Чувашии, Оренбургской, Ленинградской, Вологодской областях и других регионах.
«Но есть принципиальные вопросы, связанные с отсутствием федерального законодательства в части регулирования этого вопроса», — добавил он.
По его словам, нормы, регулирующие деятельность старост, приняты на уровне регионов и муниципальных образований, но они не носят системный характер.
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