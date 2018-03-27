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Попытка достать iPhone из выгребной ямы стоила жизни трем жителям Узбекистана
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Попытка достать iPhone из выгребной ямы стоила жизни трем жителям Узбекистана 

360tv.ru 1 час назад
В Узбекистане трое мужчин погибли, пытаясь достать из выгребной ямы смартфон. Местные жители отравились токсичными газами, сообщили в пресс‐службе ГУ МЧС по республике.
ЧП произошло в ночь с 25 на 26 марта в Папском районе Наманганской области. Мужчина уронил в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон. С просьбой помочь выудить гаджет он обратился к соседу. Не дождавшись его, гражданин Узбекистана спустился в яму самостоятельно, где и потерял сознание.
За ним в выгребную яму спустились сосед и отец, которым тоже стало плохо.
Двое из трех мужчин — сам владелец смартфона и его приятель — скончались на месте. Отцу хозяина дома оказали первую помощь и отправили в районную больницу. Он ушел из жизни в клинике, так и не придя в сознание.
Как уточнили в ГУ МВД Узбекистана, в выгребную яму местные жители полезли
из-за  упавшего туда iPhone.
В США мертвых преступников используют, чтобы разблокировать их же iPhone. Спецслужбы обращаются к судмедэкспертам, чтобы приложить палец умершего правонарушителя к сенсору. Таким образом недавно полицейские
Нью-Йорка
узнали телефонный номер поставщика скончавшегося наркомана.
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