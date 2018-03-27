Штыров: Минкомсвязи должно перестать искать выгоду в своей работе 

Министерство связи и массовых коммуникаций России занимает абсолютно неверную позицию по отношению к своей отрасли, которая рано или поздно может аукнутся всей стране. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров на «круглом столе», посвящённому нормативно-правовому регулированию деятельности экстренных оперативных служб.
«Связь — это основа единства страны, неотъемлемый элемент её безопасности, в том числе и военной и безопасности каждого отдельного человека», — сказал он.
Сенатор напомнил, что в некоторых отдалённых регионах России до сих пор нет связи, а министр связи Николай Никифоров в своём докладе в Совете Федерации отметил, что это слишком дорого и не выгодно. «Так могут рассуждать коммерсанты, а не федеральные чиновники. Вы должны искать пути как это сделать выгодно для коммерческих организаций», — считает Вячеслав Штыров. Он подчеркнул, чтобы заинтересовать коммерческие структуры, созданы все инструменты: государственно-частное партнёрство, особые экономические зоны и налоговые льготы.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников согласился, что Правительство должно настроить себя на более активную работу для благой цели, ради безопасности жителей страны. «Трагедия, произошедшая в Кемерове, должна подстегнуть нас к более конкретной и результативной работе», — считает сенатор.