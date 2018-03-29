Зять-адвокат стоил кресла главы кассации

Высшая квалифколлегия судей 29 марта поддержала кандидатуру Сергея Маркина на должность председателя Арбитражного суда Северо-Западного округа. Его конкурента и бывшего начальника Владимира Желтянникова подвела профессия новоиспеченного зятя — он оказался партнером в адвокатском бюро, в связи с чем были высказаны предположения о возможном конфликте интересов.

Первым членам ВККС представили 62-летнего кандидата Желтянникова, бывшего председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, обладателя первого судейского квалифкласса. Из доклада следовало, что он проработал в должности судьи более 28 лет (в частности, в 1992-2004 годах занимал должность председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга Ленобласти ). В 2012-2017 годах Желтянников входил в состав ВККС.

Характеристика, подписанная и.о. Тринадцатого арбитражного суда Наталией Аносовой, представляет кандидата «умелым и опытным организатором» и «инициативным, требовательным руководителем». Он назван опытным, авторитетным судьей с впечатляющими качественными показателями, «высокой стабильностью и оперативностью решений».

Из материалов следовало, что супруга Желтянникова — пенсионерка, дочь трудится в Санкт-Петербурге нотариусом, а брат — программистом в одной из солидных коммерческих структур города на Неве. Супруг же дочери является адвокатом, тоже практикующим в северной столице. Что касается собственности судьи, то она «вполне сопоставима с его зарплатой», сообщил докладчик. Определенные расхождения указанных претендентом площадей его квартир с данными ФНС — на сей счет он представил подробные объяснения — были признаны несущественными. В ответах на запросы, поданные в компетентные органы, также не нашлось «компрометирующей информации».

Далее настала очередь 61-летнего Сергея Маркина, также имеющего первый квалифкласс. Согласно докладу, с 1997 года он занимал кресло зампредседателя АС СПб и Ленобласти (когда его возглавлял Желтянников), а в 2013 году был назначен председателем АС Республики Карелия . Общий стаж работы по юридической профессии Маркина — 33 года, в том числе 29 лет в качестве судьи.

Судя по характеристике, под которой стоит подпись зампредседателя ВС РФ Олега Свириденко , претендент имеет «глубокие всесторонние знания права и высокую подготовку», способен рассматривать «самый широкий спектр дел». Отдельно отмечено, что он «активно внедряет передовые методы электронного правосудия». С 2013 года по октябрь 2017 года Маркин рассмотрел 440 дел, из которых лишь по 11 были изменены или отменены решения (девять в апелляции, два в кассации). Примечательно, что большинство ошибок судья допустил с января по февраль 2013 года, а в качестве основной причины этого указана «повышенная сложность данных дел» и «отсутствие устоявшейся практики в условиях меняющегося законодательства». Дважды Маркин избирался в состав ВККС.

Жена Маркина является консультантом в аппарате судьи КС РФ, дочь с 2016 года — замдиректора по развитию и правовым вопросам ООО «Чудо-сад», сын жены — юрист, который в настоящее время не работает. В части имущества, заявил докладчик, судья все указал корректно — за исключением точно таких же мелких расхождений по площади квартир с ФНС, как и в случае с декларацией Желтянникова. Их кандидат подробно пояснил, приложив нужные документы. Никакого компромата на Маркина у компетентных органов также не нашлось.

Старт «раунду вопросов» к претендентам дал председатель ВККС Николай Тимошин

— Скажите, — обратился он к Желтянникову, — ведь вы были рекомендованы 19 мая 2016 года на должность председателя Арбитражного суда Калининградской области

— Да, все верно…

— А что там у вас случилось-то?

— Так вышло, что у супруги было диагностировано серьезное заболевание… ситуация не позволяла мне быть на расстоянии. В общем, счел невозможным занимать эту должность, — объяснил Желтянников.

— Так, и еще, — продолжил Тимошин, склонившись над бумагами. — Супруг дочери ведь адвокат? Вот у меня есть данные, что с его участием рассматривались дела в Тринадцатом арбитражном суде и в Северо-Западном арбитраже…

— Да, это было, — вздохнул Желтянников.

— А брат ваш чем конкретно занимается? — продолжил председательствующий.

— Разработкой проектных программ для организаций, административных органов. Это чисто прикладные вещи, электронное обеспечение делопроизводства…

— В Тринадцатом арбитражном суде, в Северо-Западном эта организация часто выступает стороной по делу?

— Я сделал запрос, — будто бы слегка смутился кандидат. — Да, было несколько дел — но до того, как он пришел туда на работу. Но с момента прихода брата их там нет!

Затем ВККС некоторое время разбиралась с садовым участком, находящимся в собственности супруги Желтянникова — на нем якобы оказался некий «несуществующий в реальности дом», впрочем объяснение претендента всех вроде бы устроило.

— Сам участок-то вы отразили? — спросил Тимошин и, получив утвердительный ответ, больше вопросов не задавал. Зато они появились у зампреда ВС РФ по экономспорам Олега Свириденко.

— По какой причине вы в анкете не указали, что супруг дочери является учредителем адвокатского бюро «Клячкин и партнеры»? — задал он вопрос в лоб.

— Он… знаете, он партнер, — слегка замялся Желтянников. — Он не учредитель…

— Хорошо, но есть информация, причем с указанием конкретных дел, где он представлял интересы доверителей по 11 делам в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и по семи — в Тринадцатом арбитражном суде. Все дела имеются в картотеке, — отчеканил Свириденко. — Как поясните?

— Надо посмотреть, какой это период, — претендент изо всех сил пытался держать удар. — Супругом дочери он стал 27 января 2017 года… Не исключаю, что дела рассматривались до этой даты. А вот с момента, когда они стали мужем и женой…

— Но я так полагаю, что он из этой адвокатской организации уходить пока не собирается? — наступал зампред ВС.

— Не собирается, потому что он содержит троих детей…

— Вы представляете: арбитражный суд округа и — адвокатская компания, да?

— Прекрасно представляю! — парировал кандидат.

— Ну, право, задумайтесь об этом! Будет ли конфликт интересов? Сможете ли вы — если будете рекомендованы, конечно — обеспечить неконфликтность? Все-таки близкий человек в семье…

— Я думаю, смогу обеспечить, — тихо произнес Желтянников.

Больше вопросов к нему не было.

— А вы были членом Высшей квалифколлегии, верно? — обратился Тимошин уже к Маркину.

— Верно, — откликнулся тот.

— Да? А мне послышалось — членом Совета судей…, — тихо сказал председательствующий. — А вот у вас незначительные расхождения по жилым помещениям…

— Я свои пояснения дал, — спокойно ответил Маркин. — Правоустанавливающие документы и так далее…

— И еще. Что это за организация такая — ООО «Чудо-сад»? — спросил напоследок Тимошин.

— Знаете, это фактически частный детский сад, — тут же объяснил кандидата.

— А… детский сад…ясно… Коллеги, есть еще вопросы? — обвел взглядом зал глава ВККС.

Вопросов ни у кого не оказалось.

Николай Тимошин призвал высказать свое мнение представителей Верховного суда и Совета судей. Оба они поддержали кандидатуру Сергея Маркина.

После краткого совещания за закрытыми дверями было оглашено решение Высшей квалифколлегии: рекомендовать Маркина на должность председателя Арбитражного суда Северо-Западного округа. К выходу из здания он направился в приподнятом настроении и в окружении солидной «группы поддержки».