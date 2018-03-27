Французский политик арестован за оскорбление погибшего полицейского

Бывший кандидат в депутаты на прошлогодних парламентских выборах от левой партии «Непокорившаяся Франция» Стефан Пуссье угодил под стражу.

60-летний политик из департамента Кальвадос не нашел ничего лучше, как после теракта в городе Треб, когда погибло четыре человека, включая жандармского офицера, а еще 15 были ранены, опубликовать в своем Twitter две записи. В первой говорится: «Когда укокошивают жандарма, я вспоминаю о своем друге Реми Фрессе (активисте из „зеленых“, который случайно погиб четыре года назад во время столкновения с силами правопорядка — прим. „РГ“). В другой в схожем духе добавляет: „На этот раз подполковник, отлично! К тому же у Макрона на одного избирателя будет меньше“.

Поясним. Подполковник — это Арно Бельтрам, тот самый, что во время захвата заложников в супермаркете Super U в Требе предложил террористу Редуану Лакдиму себя взамен девушки-кассира, которую тот использовал в качестве живого щита. В ходе штурма магазина спецназом бандит успел несколько раз выстрелить в подполковника и нанес ему ножевое ранение в горло. Арно Бельтрам скончался на операционном столе в ночь на минувшую субботу, и сейчас вся Франция скорбит о нем, как о человеке, совершившем геройский поступок.

Поэтому не удивительно, что злорадствующие посты несостоявшегося депутата в Twitter вызвали мгновенный отклик в стране, и в первую очередь у нормандского прокурора Давида Памара. Он распорядился арестовать Стефана Пуссье за „публичное оправдание терроризма через социальные сети“. По французским законам подобная апологетика наказывается тюремным сроком до семи лет и штрафом в 100 тысяч евро.

На страницу Пуссье в Twitter обрушился шквал возмущенных реплик, сейчас закрыта. Что касается „Непокорившейся Франции“, то здесь тоже прореагировали. Лидер партии Жан-Люк Меланшон подчеркнул, что ни он, ни его товарищи „ничего общего не имеют с этим позорным и мерзким заявлением“ политика. Стефана Пуссье сразу же исключили из партии, а Меланшон пообещал подать на него коллективную жалобу в суд.

Франция скорбит об Арно Бельтраме. У ворот казармы жандармерии в Каркасоне, где служил подполковник, море цветов. В ближайшие дни в парижском Доме Инвалидов в присутствии президента и всех членов французского правительства пройдет траурная церемония в память об офицере, который пожертвовал своей жизнью ради спасения других.