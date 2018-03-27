ОНФ пообещал разобраться в проблемах волгоградских садоводов

Обращения садоводов в основном по схожим проблемам — это судебные тяжбы по финансовым претензиям за поставляемые ресурсы, юридическая незащищенности членов обществ, а также действия председателей СНТ, идущая вразрез с интересами рядовых дачников. Садоводы недовольны существующей во многих СНТ практикой принятия решений узким кругом так называемых уполномоченных лиц, как правило назначенных руководством товариществ.

Члены сразу нескольких СНТ недовольны финансовыми отношениями между правлениями и садоводами. Так, например, председатель СНТ «Труд» судится с собственными членами товарищества по поводу потерь на электросетях, которые, якобы, составляют порядка 60%, тогда как ресурсоснабжающая организация со своей стороны долговых претензий дачникам не предъявляет. Похожую проблему с путаницей в платежах озвучили на совещании и представители садоводческого общества «Строитель» из поселка Латошинка, которые на свои запросы о необходимости проведения независимой аудиторской проверки финансовой деятельности общества получают отказы от различных инстанций с формулировкой «не видим необходимости».

«Мы считаем дачную сферу важным социальным направлением, где задействована масса как трудоспособного населения, так и людей пенсионного возраста. Простые люди, добросовестно оплачивающие счета за услуги и налоги за землю, погрязли в судебных тяжбах. При этом у них нет никакого координирующего органа, который оказывал бы общую юридическую помощь», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок. По его словам, в ближайшее время «фронтовики» проведут серию рейдов в самые проблемные СНТ, а полученные данные будут публично обсуждаться с органами власти.