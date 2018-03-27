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«Рольф» заявил о снижении активности клиентов в премиальном сегменте перед выборами
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«Рольф» заявил о снижении активности клиентов в премиальном сегменте перед выборами 

Rambler News Service 1 час назад
Автодилер «Рольф» зафиксировал небольшое снижение спроса на автомобили премиального сегмента перед выборами президента России, сообщила журналистам генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова.
"Всплеска продаж не заметили в марте (из-за роста утильсбора с 1 апреля). Заметили небольшое затишье перед выборами, но это касалось премиальных брендов — стало меньше звонков. Февраль стал ниже наших ожиданий. С конца февраля мы заметили снижение спроса. Может быть это не только выборы, но и снегопады, которые были", — сказала она, комментируя вопрос RNS о возможном всплеске продаж из-за повышения утильсбора с 1 апреля 2018.
Ранее сообщалось, что индексация ставок утилизационных сборов с 1 апреля составит в среднем 15%.
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