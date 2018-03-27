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Глава управы Головинского встретится с жителями района 18 апреля
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Глава управы Головинского встретится с жителями района 18 апреля 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Очередная встреча главы управы Головинского района Михаила Панасенко с местными жителями будет проведена в среду, 18 апреля. Мероприятие состоится по адресу улица Флотская, дом 1, корпус 1. Об этом сообщили в организационном отделе управы Головинского.
— Тема предстоящей встречи — «О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений», — уточнил представитель районной управы.
После завершения основного доклада Михаил Панасенко традиционно ответит на вопросы собравшихся.
Встреча начнется в 19.00. Записываться на нее заранее не требуется — вход на мероприятие, как всегда, будет свободным. (ео)
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