Глава управы Головинского встретится с жителями района 18 апреля

Очередная встреча главы управы Головинского района Михаила Панасенко с местными жителями будет проведена в среду, 18 апреля. Мероприятие состоится по адресу улица Флотская, дом 1, корпус 1. Об этом сообщили в организационном отделе управы Головинского.

— Тема предстоящей встречи — «О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений», — уточнил представитель районной управы.

После завершения основного доклада Михаил Панасенко традиционно ответит на вопросы собравшихся.

Встреча начнется в 19.00. Записываться на нее заранее не требуется — вход на мероприятие, как всегда, будет свободным. (ео)