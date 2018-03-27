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В одном из отделений колледжа №11 на Солнечногорской расскажут о специальности «Операционный логист»
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В одном из отделений колледжа №11 на Солнечногорской расскажут о специальности «Операционный логист» 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 31 марта, в Центре торгово-экономических компетенций колледжа предпринимательства № 11 на Солнечногорской улице пройдет день открытых дверей. Преподаватели расскажут будущим абитуриентам о специальности «Операционный логист».
«Основная задача логиста — сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно распределить ресурсы предприятия», — отмечается на сайте.
Начало в 11.00. Всех желающих будут ждать по адресу: метро «Водный стадион», ул. Солнечногорская, д.13а.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 453-11-38. (ео)
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