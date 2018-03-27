В одном из отделений колледжа №11 на Солнечногорской расскажут о специальности «Операционный логист»

В субботу, 31 марта, в Центре торгово-экономических компетенций колледжа предпринимательства № 11 на Солнечногорской улице пройдет день открытых дверей. Преподаватели расскажут будущим абитуриентам о специальности «Операционный логист».

«Основная задача логиста — сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно распределить ресурсы предприятия», — отмечается на сайте.

Начало в 11.00. Всех желающих будут ждать по адресу: метро «Водный стадион», ул. Солнечногорская, д.13а.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 453-11-38. (ео)