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«Это не страшные трещины»: после текста на 29.ru Минстрой взялся за устранение дефектов в домах на Московском
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«Это не страшные трещины»: после текста на 29.ru Минстрой взялся за устранение дефектов в домах на Московском 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В доме 55, корпус 3 на проспекте Московский, куда переехали люди из ветхого деревянного жилья, отремонтируют потрескавшиеся стены. Об это сообщил сайту 29.ru представители Министерства строительства и архитектуры Архангельской области..
Жильцы дома 55, корпус 3 на проспекте Московском сообщили, что не успели они заехать в новое социальное жилье по программе переселения, как на стенах в их квартирах появились тонкие, но длинные трещины — от пола до потолка. Корреспондент 29.ru выехал к новоселам и подтвердил эту информацию. На публикацию сайта 29.ru отреагировали в правительстве области. После этого к жильцам выехала строительная бригада.
— Объект соответствует всем нормам и правилам, он в полном объеме прошел экспертизу, граждане постепенно заезжают, и в процессе заселения выявляются замечания, — комментирует ситуацию заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев. — На каждом подъезде есть информация о том, куда обратиться, если такие замечания или вопросы появились. Почему люди сначала звонят не туда, а в СМИ — непонятно. Бригада выехала после публикации — в кратчайшие сроки заменим стекло в одной из квартир. А потом разберемся с трещинами.
Несущие конструкции, как объясняет Владимир Полежаев, имеют сертификаты и паспорта — они заводского изготовления. Их привезли и смонтировали, а после этого проверили представитель главного управления социального строительства, а также инспекции Госстройнадзора.
— Небольшие трещины — это не страшно, — комментирует Владимир Полежаев. — Люди в квартиры заехали. Температурно-влажностный режим изменился, и поэтому они появляются. Если нужно, всё это будет в ближайшее время устранено. То есть жильцам сами делать это и платить не придется — есть гарантийные обязательства. У меня на личном контроле стоят все эти вопросы, главное, чтобы жильцы сами обращались к нам и в управляющую компанию. В первые годы будут такие вещи проявляться — это нормально.
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