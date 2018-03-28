Ирина Дубцова отменила концерт в Иркутске из-за траура

Популярная исполнительница Ирина Дубцова объявила об отмене своего концерта в Иркутске , который должен был состояться 28 марта.

Причиной отмены стал всероссийский траур, объявленный по жертвам пожара в Кемерове . К сожалению, организаторы не назначили новой даты — на концерт было продано мало билетов, поэтому деньги за уже проданные билеты приобретателям вернут в полном объеме. Деньги, потраченные с банковских карт, вернутся на эти же карты.

В своем инстаграм-аккаунте певица сообщила поклонникам о том, что концерт отменен:

«Иркутск в трауре, как и вся страна. Конечно, завтрашний концерт мы отменяем. Я не знаю, что ещё сказать … Я просто хочу домой к сыну».

Дополнительную информацию о возврате билетов вы можете узнать по телефону: 8 (3952) 436-000.