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Запрет на информацию по делу Дерипаски против Рыбки и Лесли подтвердили в кубанском суде
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Запрет на информацию по делу Дерипаски против Рыбки и Лесли подтвердили в кубанском суде 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что сам иск миллиардера Олега Дерипаски против Вашукевич и Кириллова был изначально подан в Усть-Лабинске, однако к делу третьей стороной были привлечены журналисты. В рамках судебного разбирательства во вторник, 27 марта, рассматривалась именно правомерность участия СМИ в качестве одной из сторон дела.
«Определение Усть-Лабинского суда оставлено без изменения, жалобы без удовлетворения», — прокомментировал решение суда представитель Дерипаски Алексей Мельникова.
Напомним, что в начале процесса председательствующий судья удалил журналистов с рассмотрения вопроса о правомочности привлечения интернет-изданий к делу Олега Дерипаски против Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).
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