ПЭС/СКК перешло к Aptiv — разработчику систем для беспилотников

У СП, которое еще в прошлом году относилось к корпорации Delphi, несколько производственных площадок: в Самаре , в Сургуте Сергиевского района, в Димитровграде (интегрированный поставщик), в Москве (офис, представительство) и в Чапаевске

Производство в Чапаевске появилось больше трех лет назад — в 2014 г. совместными усилиями Delphi и «Самарской кабельной компании», которые построили завод за 13 месяцев. В декабре 2017 г. компания Delphi Technologies отделилась от Delphi Automotive, последняя получила название Aptiv (APTV) и специализируется на автомобильной электронике и передовых технологиях безопасности.

Именно под брендом Aptiv теперь работают площадки ПЭС/СКК. Aptiv, согласно информации с сайта Delphi, будет опираться на «богатое наследие в деле создания передовых решений для работы автомобилей, включая компоненты системы зажигания и электрификации, а также программное обеспечение для производителей пассажирского и коммерческого транспорта и продукты для клиентов рынка послепродажного обслуживания автомобилей по всему миру».

Как сообщала Aptiv в январе 2018 г., их технология автоматизированного вождения интегрируется в любую конструкцию без громоздких датчиков на верхней или боковой стороне автомобиля. Компания будет готова к серийному производству к 2019 году. На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе Aptiv предоставила возможность желающим прокатиться на беспилотном автомобиле. Опыт беспилотных поездок был и в 2017 году. Автоматизированные транспортные средства Aptiv справились со сложными повседневными задачами, такими как слияние шоссе, маневрирование с пешеходами и велосипедистами, а также сохранение устойчивого курса в туннеле, отмечено в релизе компании.

Председатель совета директоров АО «Самарская кабельная компания» — одного из владельцев ПЭС/СКК Анвар Бульхин рассказал, что произошедшие события — внутреннее дело Delphi, и не может комментировать детали прошедшего события. После принятия решения партнеры ставят в известность о нем.

"Мы как работали, так и работаем, и работаем позитивно, по нарастающей. Пока дела у ПЭС и СКК складываются положительно", — отметил Бульхин. По его словам, об участии в реализации проектов, связанных с беспилотниками, речи пока не идет.