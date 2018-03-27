Ещё
ПЭС/СКК перешло к Aptiv — разработчику систем для беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПЭС/СКК перешло к Aptiv — разработчику систем для беспилотников 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
У СП, которое еще в прошлом году относилось к корпорации Delphi, несколько производственных площадок: в Самаре, в Сургуте Сергиевского района, в Димитровграде (интегрированный поставщик), в Москве (офис, представительство) и в Чапаевске.
Производство в Чапаевске появилось больше трех лет назад — в 2014 г. совместными усилиями Delphi и «Самарской кабельной компании», которые построили завод за 13 месяцев. В декабре 2017 г. компания Delphi Technologies отделилась от Delphi Automotive, последняя получила название Aptiv (APTV) и специализируется на автомобильной электронике и передовых технологиях безопасности.
Именно под брендом Aptiv теперь работают площадки ПЭС/СКК. Aptiv, согласно информации с сайта Delphi, будет опираться на «богатое наследие в деле создания передовых решений для работы автомобилей, включая компоненты системы зажигания и электрификации, а также программное обеспечение для производителей пассажирского и коммерческого транспорта и продукты для клиентов рынка послепродажного обслуживания автомобилей по всему миру».
Как сообщала Aptiv в январе 2018 г., их технология автоматизированного вождения интегрируется в любую конструкцию без громоздких датчиков на верхней или боковой стороне автомобиля. Компания будет готова к серийному производству к 2019 году. На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе Aptiv предоставила возможность желающим прокатиться на беспилотном автомобиле. Опыт беспилотных поездок был и в 2017 году. Автоматизированные транспортные средства Aptiv справились со сложными повседневными задачами, такими как слияние шоссе, маневрирование с пешеходами и велосипедистами, а также сохранение устойчивого курса в туннеле, отмечено в релизе компании.
Председатель совета директоров АО «Самарская кабельная компания» — одного из владельцев ПЭС/СКК Анвар Бульхин рассказал, что произошедшие события — внутреннее дело Delphi, и не может комментировать детали прошедшего события. После принятия решения партнеры ставят в известность о нем.
"Мы как работали, так и работаем, и работаем позитивно, по нарастающей. Пока дела у ПЭС и СКК складываются положительно", — отметил Бульхин. По его словам, об участии в реализации проектов, связанных с беспилотниками, речи пока не идет.
Согласно данным с сайта Самарской кабельной компании, в 1994 г. в ЗАО СКК был организован производственный участок по сборке жгутов проводов для АВТОВАЗа, а в 1995 г. совместно с корпорацией General motors (США) создано российско-американское предприятие «ПЭС/СКК» по производству жгутов проводов для автомобилей. После отделения от General motors владельцем 51% акций стала Delphi. Сейчас владеют предприятием американская корпорация APTIV (51% акций) и Самарская кабельная компания (49% акций). Основной деятельностью предприятия является производство жгутов проводов для автомобилей. Компоненты поставляются для таких автопроизводителей, как Ford, Renault, Skoda, АвтоВАЗ. Главный офис компании Aptiv находится в Джиллингеме (Великобритания). Более 147 тыс. ее сотрудников работают в 14 технических центрах, на производственных предприятиях и в службах поддержки клиентов в 45 странах мира.
Волга Ньюс: последние новости
Выступление Павлы Воли в Самаре отменили третий раз подряд "Тольяттиазот" привлек 180 млн евро на строительство агрегата карбамида Для досмотра ручной клади на Фестивале болельщиков закупят 10 рентгенотелевизионных установок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД58
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»762
Витас арестован37
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову236
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева231
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение