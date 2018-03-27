Обрушение в подземном руднике: пострадал рабочий из Башкирии

Как рассказали следователи Оренбургской области, обоих удалось извлечь не сразу, но как только их подняли на поверхность, немедленно отправили в больницу Гая , а потом на вертолете санавиации переправили в Оренбург. У Тимура диагностировали сильную черепно-мозговую травму, перелом костей таза, травму грудной клетки. 38-летний рабочий несколько дней пролежал в отделении реанимации в беспамятстве, пришел в себя только сегодня, 27 марта. Об этом сообщает издание «Оренбургская неделя».

— Рассматривается несколько версий произошедшего: недостаточный производственный контроль, необеспечение безопасности работников при ведении работ или нарушение правил техники безопасности, — сообщает Следственный комитет по Оренбургской области.

В пресс-службе «Гайского ГОКа» Ufa1 пояснили, что обоим рабочим оказывают всю необходимую материальную и медицинскую помощь.