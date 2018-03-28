Более 1 тыс. жителей Сочи почтили память жертв пожара в Кемерове

СОЧИ , 28 марта. / ТАСС /. Траурная акция, посвященная памяти жертв пожара в торговом центре Кемерове «Зимняя вишня», состоялась в среду в Сочи у народного мемориала, установленного в память о погибших, в ней приняли участие более 1 тыс. горожан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Ранее сообщалось, что жители Сочи устроили в память о жертвах трагедии народный мемориал. У парковой скульптуры «Крокодил Гена и Чебурашка» на улице Навагинской установили черную мемориальную доску с изображением свечи и надписью: «Кемерово 25.03.2018 „Зимняя вишня“, скорбим вместе с Вами».

"Более 1 тыс. горожан пришли почить память погибших. Среди участников акции было немало сочинских школьников", — сказал представитель ведомства.

В эти дни сотни жителей Сочи и туристов приносят сюда букеты цветов, игрушки, зажигают свечи. Во время акции звучала траурная музыка и поэтические строки. После минуты молчания в небо выпустили воздушные шары в память о погибших.