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Более 1 тыс. жителей Сочи почтили память жертв пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 1 тыс. жителей Сочи почтили память жертв пожара в Кемерове 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Сочи Экспресс
СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Траурная акция, посвященная памяти жертв пожара в торговом центре Кемерове «Зимняя вишня», состоялась в среду в Сочи у народного мемориала, установленного в память о погибших, в ней приняли участие более 1 тыс. горожан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.
Ранее сообщалось, что жители Сочи устроили в память о жертвах трагедии народный мемориал. У парковой скульптуры «Крокодил Гена и Чебурашка» на улице Навагинской установили черную мемориальную доску с изображением свечи и надписью: «Кемерово 25.03.2018 „Зимняя вишня“, скорбим вместе с Вами».
"Более 1 тыс. горожан пришли почить память погибших. Среди участников акции было немало сочинских школьников", — сказал представитель ведомства.
В эти дни сотни жителей Сочи и туристов приносят сюда букеты цветов, игрушки, зажигают свечи. Во время акции звучала траурная музыка и поэтические строки. После минуты молчания в небо выпустили воздушные шары в память о погибших.
В день траура в Сочи отменили плановый концерт в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.
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