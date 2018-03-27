ДИТ Москвы выступил за недискриминационный доступ к инфраструктуре МГТС 

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы выступил за обеспечение недискриминационных условий доступа к инфраструктуре поставщика услуг связи ПАО «МГТС». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента. «Прошло заседание экспертного совета по вопросам связи при ФАС России, посвященное вопросам выполнения положений Национального плана по развитию конкуренции в РФ и внесения изменений в правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для сетей электросвязи. Инициатором многосторонней встречи выступила Федеральная антимонопольная служба России. Главной темой обсуждения на заседании стала доступность линейно-кабельных сооружений (ЛКС) ПАО „МГТС“. ДИТ Москвы выступил за обеспечение недискриминационных условий доступа к инфраструктуре поставщика услуг связи», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, по мнению ДИТ, бизнес-процесс предоставления инфраструктуры МГТС при прокладке кабеля в настоящее время содержит избыточное количество этапов, способствующих навязыванию услуг.
«В частности, технические условия сейчас не выдаются без подписания платных договоров по доступу, что ставит операторов в заведомо невыгодное положение. Ежемесячная оплата услуг предоставления ЛКС (линейно-кабельных сооружений — прим. Агентства «Москва») начинает производиться до момента фактической прокладки, а следовательно за такую услугу невозможно заплатить в рамках 44-ФЗ. В свою очередь, отказ от подписания договора закрывает возможность потребителям услуг получить доступ к инфраструктуре, тем самым создается напряжение в данном сегменте, так как не менее 80% инфраструктуры связи города в настоящее время принадлежит ПАО «МГТС», — поясняется в сообщении.