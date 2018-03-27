ДИТ Москвы выступил за недискриминационный доступ к инфраструктуре МГТС

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы выступил за обеспечение недискриминационных условий доступа к инфраструктуре поставщика услуг связи ПАО «МГТС» . Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента. «Прошло заседание экспертного совета по вопросам связи при ФАС России , посвященное вопросам выполнения положений Национального плана по развитию конкуренции в РФ и внесения изменений в правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для сетей электросвязи. Инициатором многосторонней встречи выступила Федеральная антимонопольная служба России. Главной темой обсуждения на заседании стала доступность линейно-кабельных сооружений (ЛКС) ПАО „МГТС“. ДИТ Москвы выступил за обеспечение недискриминационных условий доступа к инфраструктуре поставщика услуг связи», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по мнению ДИТ, бизнес-процесс предоставления инфраструктуры МГТС при прокладке кабеля в настоящее время содержит избыточное количество этапов, способствующих навязыванию услуг.