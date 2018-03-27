Управляющей компании в Ростове отказали в регистрации 

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону жилищная инспекция отказала управляющей компании ООО «УК „Дон“ в регистрации, поскольку в регионе уже есть две управляющие компании с точно таким же именем. Как рассказал руководитель жилинспекции Павел Асташев, одна из них была зарегистрирована год назад, а другая — два года назад.
Основанием для отказа стали изменения в Жилищный кодекс России, которые вступили в силу в начале этого года. Теперь управляющие компании не могут иметь тождественности или схожести до степени смешения наименования. При этом уже зарегистрированные УК должны до 11 июля внести изменения в свои документы. „Право на использование фирменного наименования остается у той УК, которая была включена в реестр лицензий ранее“, — отметил Павел Асташев. Если УК не выполнят эти требования, их исключат из реестра лицензий. Затем по истечении года со дня выдачи предписания об устранении такого нарушения может быть назначено административное наказание. Как добавили в жилищной инспекции Ростовской области, реестр УК региона опубликован на сайте ведомства в разделе „Лицензирование“, а также в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).