Управляющей компании в Ростове отказали в регистрации

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону жилищная инспекция отказала управляющей компании ООО «УК „Дон“ в регистрации, поскольку в регионе уже есть две управляющие компании с точно таким же именем. Как рассказал руководитель жилинспекции Павел Асташев, одна из них была зарегистрирована год назад, а другая — два года назад.