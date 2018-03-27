Росгеология завершила сейсморазведку на Гусарском участке в Саратовской области

Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила сейсморазведку 2D на Гусарском лицензионном участке в Саратовской области , говорится в сообщении госхолдинга.

Всего «Волгограднефтегеофизика» выполнила 80 погонных км исследований.

Сейчас проводится обработка и интерпретация полученных данных. Результаты позволят детализировать геологическое строение Гусарского участка по отложениям девонской и каменноугольной систем, выявить и подготовить к глубокому бурению отдельные объекты.

Заказчиком выступает компания-недропользователь. Соответствующий договор заключен в декабре 2017 года.

Завершить все работы планируется в мае 2018 года.

Перспективный на нефть и газ Гусарский лицензионный участок расположен в Перелюбском районе Саратовской области.