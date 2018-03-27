Росгеология завершила сейсморазведку на Гусарском участке в Саратовской области 

Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила сейсморазведку 2D на Гусарском лицензионном участке в Саратовской области, говорится в сообщении госхолдинга.
Всего «Волгограднефтегеофизика» выполнила 80 погонных км исследований.
Сейчас проводится обработка и интерпретация полученных данных. Результаты позволят детализировать геологическое строение Гусарского участка по отложениям девонской и каменноугольной систем, выявить и подготовить к глубокому бурению отдельные объекты.
Заказчиком выступает компания-недропользователь. Соответствующий договор заключен в декабре 2017 года.
Завершить все работы планируется в мае 2018 года.
Перспективный на нефть и газ Гусарский лицензионный участок расположен в Перелюбском районе Саратовской области.