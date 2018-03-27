В Кургане пройдет акция «Час тишины» в память о жертвах трагедии в Кемерово

Кургане 28 марта в 18:00 в детском парке пройдет памятная акция «Час тишины», на которую приглашают всех неравнодушных горожан. С собой можно принести цветы, свечи, игрушки и воздушные шары.

— Это не митинг, не пикет, там не будет никто выступать на публику с микрофоном. Мы приглашаем всех неравнодушных горожан и гостей Зауралья принять участие в шествии и почтить память погибших детей и взрослых часом молчания. Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи к памятнику «Дети» в центре Детского парка и запустим в небо воздушные шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса. Особо хотим отметить — это не политическое мероприятие, там не будет никаких лозунгов и пламенных речей, — говорится в сообщении в соцсетях.

Организаторами выступили журналист Михаил Белокрылов, Курганский дом молодежи и администрация Кургана.

— Акцию нам согласовали, она состоится в Детском парке, как и планировалось. За порядком будет следить полиция, — рассказал Белокрылов 45.ru.

За трагедией в Кемерово продолжают следить все россияне. Сегодня в город прилетел президент Владимир Путин , который выслушал доклады членов штаба по ликвидации последствий ЧС. В это время у здания администрации области собрались сотни жителей, которые не думают расходиться и добиваются отставки губернатора Амана Тулеева . Подробности читайте в онлайн-репортаже наших коллег из Новосибирска , которые ведут трансляцию с места событий.

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