Три банкомата Сбербанка установят в микрорайоне Купавна в Балашихе

Об этом сообщила заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина по итогам рабочей встречи с управляющим Восточного головного отделения Сбербанка России Асылханом Сыздыковым.

Рабочая встреча Анны Божухиной с руководством Сбербанка России состоялась по поручению главы Балашихи Сергея Юрова . Она прошла в здании городской администрации после многочисленных обращений жителей микрорайона Купавна на закрытие и нехватку филиалов банка, а также на нестабильную работу банкоматов.

С руководством Сбербанка достигнута договоренность о совместной работе. Рассмотрим существующие банкоматы, возможность их переноса и поиска другой локации на территории Балашихи, наиболее удобной для жителей города. Естественно, в пределах возможностей Сбербанка. Всего в микрорайоне Купавна появятся три дополнительных терминала

— Анна Божухина.

Она добавила, что также для пожилых жителей микрорайона будет организовано обучение по пользованию терминалами для снятия наличных денег.

В 2017 году в микрорайоне Купавна в Балашихе прекратил работу дополнительный офис Сбербанка России. Жители жаловались на неудобства, связанные с тем, что ближайшее отделение банка находится в микрорайоне Железнодорожный.