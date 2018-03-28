Ещё
Три банкомата Сбербанка установят в микрорайоне Купавна в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Три банкомата Сбербанка установят в микрорайоне Купавна в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина по итогам рабочей встречи с управляющим Восточного головного отделения Сбербанка России Асылханом Сыздыковым.
Рабочая встреча Анны Божухиной с руководством Сбербанка России состоялась по поручению главы Балашихи Сергея Юрова. Она прошла в здании городской администрации после многочисленных обращений жителей микрорайона Купавна на закрытие и нехватку филиалов банка, а также на нестабильную работу банкоматов.
С руководством Сбербанка достигнута договоренность о совместной работе. Рассмотрим существующие банкоматы, возможность их переноса и поиска другой локации на территории Балашихи, наиболее удобной для жителей города. Естественно, в пределах возможностей Сбербанка. Всего в микрорайоне Купавна появятся три дополнительных терминала
— Анна Божухина.
Она добавила, что также для пожилых жителей микрорайона будет организовано обучение по пользованию терминалами для снятия наличных денег.
В 2017 году в микрорайоне Купавна в Балашихе прекратил работу дополнительный офис Сбербанка России. Жители жаловались на неудобства, связанные с тем, что ближайшее отделение банка находится в микрорайоне Железнодорожный.
360tv.ru: последние новости
Губернатор Кемеровской области снял с должности своего заместителя Вы оказались в торговом центре во время пожарной тревоги. Что делать? Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово343
Названо окончательное число погибших в Кемерово446
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1066
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение