Ещё
Глава Балашихи поручил организовать субботники в отдаленных микрорайонах города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Балашихи поручил организовать субботники в отдаленных микрорайонах города 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации городского округа.
В апреле у нас стартует месячное благоустройство. Нужно уже начинать подготовку для проведения общегородских субботников в микрорайонах города, включая отдаленные — Новое Измайлово, Алексеевская роща, Авиаторов и Гагарина
Сергей Юров.
Он добавил, что жители города должны иметь возможность принять участие в субботниках. Для них будет подготовлен весь необходимый инвентарь: перчатки, грабли и лопаты.
Месячник по благоустройству и санитарной уборке на территории Московской области проводится ежегодно. Он включает в себя уборку снега из дворов, очитку газонов от листвы и мусора, приведение в порядок внешнего вида фасадов домов, подъездов и детских площадок.
Ранее стало известно, что глава Балашихи Сергей Юров поручил провести тренировки по пожарной безопасности в торговых центрах и муниципальных учреждениях округа.
360tv.ru: последние новости
Дмитрий Медведев: правительство выплатит семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово по миллиону рублей Попытка достать iPhone из выгребной ямы стоила жизни трем жителям Узбекистана Фильтрат на полигоне «Ядрово» откачают за неделю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД56
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»764
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову236
Витас арестован38
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева231
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение