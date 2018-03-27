Глава Балашихи поручил организовать субботники в отдаленных микрорайонах города

Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации городского округа.

В апреле у нас стартует месячное благоустройство. Нужно уже начинать подготовку для проведения общегородских субботников в микрорайонах города, включая отдаленные — Новое Измайлово, Алексеевская роща, Авиаторов и Гагарина

Он добавил, что жители города должны иметь возможность принять участие в субботниках. Для них будет подготовлен весь необходимый инвентарь: перчатки, грабли и лопаты.

Месячник по благоустройству и санитарной уборке на территории Московской области проводится ежегодно. Он включает в себя уборку снега из дворов, очитку газонов от листвы и мусора, приведение в порядок внешнего вида фасадов домов, подъездов и детских площадок.