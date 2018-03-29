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Глава Балашихи поручил обратить внимание на содержание улиц в микрорайоне Новое Измайлово
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Глава Балашихи поручил обратить внимание на содержание улиц в микрорайоне Новое Измайлово 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
В ходе личного приема в городской администрации житель микрорайона обратил внимание на некачественную уборку снега.
«К сожалению,
из-за  смены подрядчика, который занимался содержанием дорог, мы вынуждены заниматься не текущей уборкой снега с территории Балашихи, а исправлять последствия того, чего не сделал предыдущий подрядчик. Управление дорог, транспорта и связи возьмите на личный контроль этот вопрос, улицы в микрорайоне Новое Измайлово должны быть очищены от снега», — сказал Юров.
В первую очередь необходимо обратить внимание на улицу Демин луг, так как больше всего жители жалуются на плохую уборку снега именно в этой части микрорайона.
Всего на личный прием главы Балашихи обратились шесть человек. Вопросы касались улучшения жилищных условий, предоставления субсидий на покупку жилья, сферы ЖКХ, организации дорожного движения и другие.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров рассказал, что в парке «Пехорка» в Балашихе в сентябре 2018 года установят новые аттракционы. Реконструкция парка «Пехорка» завершится в 2018 году. На территории зоны отдыха уже проложены новые пешеходные дорожки, установлены детские площадки и современные опоры освещения, смонтирована летняя сцена и арка на входе, построен монолитный
скейт-парк
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