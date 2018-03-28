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Строителя, устроившего забастовку на башенном кране в Тюмени, собираются депортировать из страны
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Строителя, устроившего забастовку на башенном кране в Тюмени, собираются депортировать из страны 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Стали известны новые подробности недавнего инцидента, когда мужчина забрался на башенный кран в Тюмени и требовал выплаты миллионных долгов по зарплате. Для того, чтобы добиться своего, ему пришлось просидеть на высоте около десяти часов. Экстренные службы, которые приехали снимать его с высоты, вели долгие переговоры. И лишь после того, как они выполнили некоторые требования мужчины, строитель сам спустился на землю. Сразу после этого его забрала миграционная служба. В ближайшее время мужчину планируют депортировать из страны на родину.
— Мы работали с Беком (мужчина, забравшийся на кран — прим.авт.) три недели. Хороший мужик. Конфликт с деньгами назревал с самого начала, как только нас перевели на этот объект. До этого зарплату платили исправно. Но же строители, которые приехали в Тюмень из разных регионов страны и ближнего зарубежья, вынуждены занимать деньги у родных, чтобы хоть как-то вернуться домой. У Бека нет никаких документов, поэтому его и забрали в миграционную службу, — рассказал строитель Андрей, который тоже работал на этой стройплощадке.
В полиции любую информацию об этом инциденте отказались комментировать без обьяснения причин. В следственном комитете тоже не сказали ничего нового, ссылаясь на то, что проверка продолжается. Сами же строители рассказали, что их бригаду распустили, выплатив по пять тысяч рублей из сорока положенных.
О том, что мужчина, забравшийся на башенный кран, социально не защищен, до этого сообщала и психолог МЧС, которая вела с ним переговоры во время забастовки.
— Процесс общения, несмотря на приличное расстояние, был налажен очень хорошо. В этом не только моя заслуга, но и сотрудников других силовых структур. Мужчина охотно шел на контакт, у него были определенные задачи и требования к работодателю. Поэтому с ним можно было договориться. Это не была попытка суицида. Скорее, крик о помощи человека, у которого на данный момент есть большая финансовая проблема и чувство социальной несправедливости. Мужчина вел себя адекватно, спокойно выдвинул требования, — рассказывает Елена Иванова, старший психолог ведомства.
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