В Ханты-Мансийске пройдёт форум «Молодежь — будущее Российского Севера»

Ханты-Мансийске 6 и 7 апреля состоится открытый форум «Молодежь — будущее Российского Севера». 6 апреля мероприятие пройдет в Центре народов Севера ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», а 7 апреля — в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».

Участие в мероприятии могут принять представители коренных малочисленных народов Севера, студенты образовательных учреждений и молодые работающие люди от 18 до 35 лет, проживающие в Ханты-Мансийске. Для участия нужно заполнить и подать заявку на сайте «Молодежь России».

«Форум в Ханты-Мансийске — это старт большого проекта, реализация которого будет продолжена и в других муниципалитетах нашего округа», — отметил инициатор проекта, Президент молодежной организации обско-угорских народов Виктор Банк.

В рамка форума запланированы: пленарное заседание с презентацией проектов и программ, направленных на развитие молодежных инициатив в сфере гармонизации межэтнических отношений; работу тематических секций (круглые столы, обучающие семинары, форт сайт сессии); развлекательно-познавательную программу «Финно-угорские и самодийские встречи в Югре » (квесты, традиционные игры финно-угорских народов, праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день»).

В положении о форуме отмечено, что участники должны иметь традиционную национальную одежду (либо национальные аксессуары), теплую одежду и непромокаемую обувь для участия в играх и программах на свежем воздухе.