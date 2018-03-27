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В Ханты-Мансийске пройдёт форум «Молодежь — будущее Российского Севера»
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В Ханты-Мансийске пройдёт форум «Молодежь — будущее Российского Севера» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 6 и 7 апреля состоится открытый форум «Молодежь — будущее Российского Севера». 6 апреля мероприятие пройдет в Центре народов Севера ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», а 7 апреля — в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».
Участие в мероприятии могут принять представители коренных малочисленных народов Севера, студенты образовательных учреждений и молодые работающие люди от 18 до 35 лет, проживающие в Ханты-Мансийске. Для участия нужно заполнить и подать заявку на сайте «Молодежь России».
«Форум в Ханты-Мансийске — это старт большого проекта, реализация которого будет продолжена и в других муниципалитетах нашего округа», — отметил инициатор проекта, Президент молодежной организации обско-угорских народов Виктор Банк.
В рамка форума запланированы: пленарное заседание с презентацией проектов и программ, направленных на развитие молодежных инициатив в сфере гармонизации межэтнических отношений; работу тематических секций (круглые столы, обучающие семинары, форт сайт сессии); развлекательно-познавательную программу «Финно-угорские и самодийские встречи в Югре» (квесты, традиционные игры финно-угорских народов, праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день»).
В положении о форуме отмечено, что участники должны иметь традиционную национальную одежду (либо национальные аксессуары), теплую одежду и непромокаемую обувь для участия в играх и программах на свежем воздухе.
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