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Лунев готов стать водителем маршрутки, чтобы помочь больной девочке
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Лунев готов стать водителем маршрутки, чтобы помочь больной девочке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев примет участие в проекте «Давай-давай!». Если болельщики соберут 527 тысяч рублей на протез для семимесячной Вике Сенцовой из Барнаула, вратарь сборной на один час станет водителем маршрутки.
Андрей Лунев стал двенадцатым зенитовцем, присоединившимся к проекту: ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни трудился парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, Ломбертс — Петром Первым, Александр Кержаков — уличным художником, Бранислав Иванович — доставщиком пиццы.
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