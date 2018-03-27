Лунев готов стать водителем маршрутки, чтобы помочь больной девочке 

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев примет участие в проекте «Давай-давай!». Если болельщики соберут 527 тысяч рублей на протез для семимесячной Вике Сенцовой из Барнаула, вратарь сборной на один час станет водителем маршрутки.
Андрей Лунев стал двенадцатым зенитовцем, присоединившимся к проекту: ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни трудился парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, Ломбертс — Петром Первым, Александр Кержаков — уличным художником, Бранислав Иванович — доставщиком пиццы.