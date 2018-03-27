Ещё
Для рыбаков и вечно спешащих: зауральские инспекторы провели рейд «Безопасный лед»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для рыбаков и вечно спешащих: зауральские инспекторы провели рейд «Безопасный лед» 

45.ru 53 минуты назад
Фото: 45.ru
В Зауралье прошла профилактическая акция «Безопасный лед». Патрулирование реки Алабуги провели представители Рыбнадзора и МВД Звериноголовского района Курганской области, а также сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).
Эта территория — излюбленное место рыбаков. Опираясь на многолетний опыт, специалисты ведомств стараются действовать на опережение беды: мониторят обстановку на акваториях области, измеряют толщину льда, обеспечивают безопасность проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области.
— До сих пор, несмотря на технический прогресс, лучше и действенней метода по предотвращению травматизма и гибели людей на воде, чем рейды — живое общение с людьми, не придумали. С населением проводим разъяснительные беседы и обучающие мероприятия, а рыбакам рассказываем, как вести себя на льду, вручаем памятки и инструктируем. Особый акцент делаем на убеждение в обязательном порядке иметь при себе спасательные средства (спасательный жилет, конец Александрова и др.), не осуществлять переход и переезд по льду на автотранспорте, а уж тем более не устраивать автостоянку на замерзшей поверхности водоема. Порой, чтобы достучаться до населения, применяем административную практику. Сегодня выявили три нарушения, зачинщики которых понесут наказание, — рассказал старший инспектор Юрий Гоголев
Также инспекторы стараются образумить и защитить от гибели тех, кто, пытаясь сократить путь, переходят водоемы по льду в запрещенных местах.
45.ru: последние новости
В Кургане пройдет акция «Час тишины» в память о жертвах трагедии в Кемерово Не пугайтесь воя сирены: в Кургане протестируют аппаратуру для передачи сигнала гражданской обороны Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД57
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»751
Витас арестован36
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову232
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева234
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение