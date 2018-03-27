Для рыбаков и вечно спешащих: зауральские инспекторы провели рейд «Безопасный лед»

В Зауралье прошла профилактическая акция «Безопасный лед». Патрулирование реки Алабуги провели представители Рыбнадзора и МВД Звериноголовского района Курганской области , а также сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Эта территория — излюбленное место рыбаков. Опираясь на многолетний опыт, специалисты ведомств стараются действовать на опережение беды: мониторят обстановку на акваториях области, измеряют толщину льда, обеспечивают безопасность проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области.

— До сих пор, несмотря на технический прогресс, лучше и действенней метода по предотвращению травматизма и гибели людей на воде, чем рейды — живое общение с людьми, не придумали. С населением проводим разъяснительные беседы и обучающие мероприятия, а рыбакам рассказываем, как вести себя на льду, вручаем памятки и инструктируем. Особый акцент делаем на убеждение в обязательном порядке иметь при себе спасательные средства (спасательный жилет, конец Александрова и др.), не осуществлять переход и переезд по льду на автотранспорте, а уж тем более не устраивать автостоянку на замерзшей поверхности водоема. Порой, чтобы достучаться до населения, применяем административную практику. Сегодня выявили три нарушения, зачинщики которых понесут наказание, — рассказал старший инспектор Юрий Гоголев

Также инспекторы стараются образумить и защитить от гибели тех, кто, пытаясь сократить путь, переходят водоемы по льду в запрещенных местах.