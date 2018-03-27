В Подмосковье заработал Telegram‑канал для врачей

«Министерство здравоохранения Московской области запустило Telegram-канал «Врачи Подмосковья». Новая площадка будет полезна как специалистам, работающим в системе здравоохранения Подмосковья, так и всем тем, кто желает присоединиться к ней: в первую очередь, молодым специалистам и вчерашним выпускникам», — сказал Марков.

По его словам, на канале «Врачи Подмосковья» размещаются материалы о текущих мероприятиях, курсах повышения квалификации, программах стажировки министерства здравоохранения области, информация о вакансиях в медучреждениях Подмосковья, а также о мерах социальной поддержки врачей.

«Мы заинтересованы в привлечении на работу в наши учреждения высококвалифицированных специалистов и из других регионов. На сегодняшний день одна из самых серьезных проблем — нехватка специалистов именно в первичном звене, участковых педиатров и терапевтов. Мы планируем полностью закрыть дефицит специалистов за два года», — сказал министр.

Марков уточнил, что особое внимание в регионе уделяется укомплектованию учреждений здравоохранения в сельской местности: ежегодно по программе «Земский доктор» в медучреждения приходят 150 врачей.