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В Подмосковье ввели губернаторскую доплату для врачей
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В Подмосковье ввели губернаторскую доплату для врачей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
С 1 апреля участковые терапевты и педиатры в Подмосковье будут получать губернаторскую доплату — по 32 тысячи рублей ежемесячно.
— Сейчас специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов. И поможет нам привлечь новые кадры для работы в медицинские учреждения Подмосковья, — считает министр здравоохранения области Дмитрий Марков.
Он добавил, что на надбавку могут претендовать врачи, работающие не более чем на 1,25 ставки только на одном участке, куда прикреплены 1700 взрослых и 800 детей. Кроме того, на работу специалиста у пациентов не должно быть нареканий.
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