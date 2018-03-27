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Для нового Центра безнадзорных животных Ростова отловят 1500 четвероногих
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Для нового Центра безнадзорных животных Ростова отловят 1500 четвероногих 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове-на-Дону будет отловлено 1545 бездомных кошек и собак, что в два раза больше, чем в 2017 году. Такие цифры были озвучены на заседании гордумы директором «ЦБЖ» Юрием Пономаревым.
Это связано с тем, что в районе площади 2-й Пятилетки на участке площадью 3,3 га появится новый Центр безнадзорных животных. Здесь разместят 175 вольеров, в которых одновременно могут содержаться 700 животных.
— Старый корпус на улице Портовой будет использоваться в качестве первичного пункта приема зверей, а после того, как четвероногих привьют и стерилизуют, мы отправим их в Октябрьский район города, — рассказали 161.ru представители «ЦБЖ».
Когда именно заработает новое учреждение, сказать сложно, ведь его строительство еще даже не началось. Тем не менее власти планируют сдать объект в эксплуатацию уже к концу мая.
Параллельно с этим в городе возводится первый Центр по стерилизации животных. Его также планируют открыть к ЧМ-2018.
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