Для нового Центра безнадзорных животных Ростова отловят 1500 четвероногих

В Ростове-на-Дону будет отловлено 1545 бездомных кошек и собак, что в два раза больше, чем в 2017 году. Такие цифры были озвучены на заседании гордумы директором «ЦБЖ» Юрием Пономаревым

Это связано с тем, что в районе площади 2-й Пятилетки на участке площадью 3,3 га появится новый Центр безнадзорных животных. Здесь разместят 175 вольеров, в которых одновременно могут содержаться 700 животных.

— Старый корпус на улице Портовой будет использоваться в качестве первичного пункта приема зверей, а после того, как четвероногих привьют и стерилизуют, мы отправим их в Октябрьский район города, — рассказали 161.ru представители «ЦБЖ».

Когда именно заработает новое учреждение, сказать сложно, ведь его строительство еще даже не началось. Тем не менее власти планируют сдать объект в эксплуатацию уже к концу мая.

Параллельно с этим в городе возводится первый Центр по стерилизации животных. Его также планируют открыть к ЧМ-2018.