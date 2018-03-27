В Саратове оштрафован замглавврача скорой помощи, заставлявший своих подчиненных строить коттедж

Напомним, в период с 2015 по 2017 годы Владимир Амбарнов в рабочее время привлекал подчиненных для проведения строительных работ на своем дачном участке. По словам потерпевших, в случае отказа медик угрожал применить против них меры дисциплинарного воздействия. Ущерб, причиненный организации составил 200 тысяч рублей.