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В Саратове оштрафован замглавврача скорой помощи, заставлявший своих подчиненных строить коттедж
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В Саратове оштрафован замглавврача скорой помощи, заставлявший своих подчиненных строить коттедж 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, в период с 2015 по 2017 годы Владимир Амбарнов в рабочее время привлекал подчиненных для проведения строительных работ на своем дачном участке. По словам потерпевших, в случае отказа медик угрожал применить против них меры дисциплинарного воздействия. Ущерб, причиненный организации составил 200 тысяч рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного преследования и оштрафовал Амбарнова на 20 тысяч рублей за использование автомашин медицинского учреждения и подчиненных работников на строительстве собственной дачи, передает пресс-служба регионального СКР.
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