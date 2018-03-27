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Госдума вернула в российские села старост
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Госдума вернула в российские села старост 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, определяющий статус и функционал института сельских старост, передает РИА «Новости».
Задачей института станет организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей села при решении вопросов местного значения.
Документ решает комплекс процедурных вопросов — это вопросы избрания, переизбрания, отставки и срока полномочий. Региональным властям закон оставляет право дополнять его с учетом местной специфики и возможностей местных бюджетов, в том числе в части статусов, гарантий и возможностей сельских старост.
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Нововведение позволяет устраивать сходы граждан и избирать на них представителя в комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций. Кроме того, в федеральный закон «О СМИ» внесена поправка о возможности для органа местного самоуправления стать учредителем или соучредителем сетевого издания.
Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко отмечал, что старосты могут сыграть решающую роль в принятии ряда решений. Через них, отметил он, жители смогут донести до власти «свои боли, свои горечи», а также «в дальнейшем вместе участвовать в реализации благих намерений, направленных на развитие конкретной территории».
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